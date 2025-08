Mohammed Siraj Milestone: मोहम्मद सिराज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 200 विकेट पूरे किए, इंग्लैंड के ओल्ली पोप को आउट कर हासिल किया खास मुकाम

MOHAMMED SIRAJ COMPLETES 200 WICKETS IN INTERNATIONAL CRICKET 🇮🇳

A 🔝 warrior of Indian pace attack 💪

One of the finest modern-day fast bowlers India has produced 🇮🇳

Proud moment for Indian cricket fans 💙🏏#TeamIndia#Siraj200Wickets#PaceMachine#IndianCricket… pic.twitter.com/QRTHVV6fpQ

— Moнαммα∂ • Mυѕα (@MohdMusa110) August 1, 2025