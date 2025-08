MO W vs SB W, The Hundred Womens Competition 2025 2nd Match Live Streaming In India: मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

द हंड्रेड 2025(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Manchester Originals Women vs Southern Brave Women, The Hundred Womens Competition 2025 2nd Match Live Streaming: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का दूसरा मुकाबला आज यानी 6 अगस्त को मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड (Emirates Old Trafford) में भारतीय समयानुसार शाम सात बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला हैं. दोनों टीमें पिछले सीजन को भूलकर नए सिरे से आगाज करना चाहेगी. इस टूर्नामेंट में मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की अगुवाई बेथ मूनी (Beth Mooney) कर रहीं हैं. जबकि, साउथर्न ब्रेव महिला की कमान जॉर्जिया एडम्स (Georgia Adams) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: DPL 2025, North Delhi Strikers vs Outer Delhi Warriors, 9th Match Live Streaming In India: नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और साउथर्न ब्रेव के बीच प्रतिद्वंद्विता में गति में काफी बदलाव देखा गया है, लेकिन पहले मुकाबलों में, ओरिजिनल्स ने ही बढ़त बनाए रखी है. पिछले सीजन में ओरिजिनल्स ने दबाव में बेहतर गहराई, निष्पादन और नियंत्रण का प्रदर्शन करते हुए साउथर्न ब्रेव के खिलाफ शीर्ष स्थान हासिल किया. दूसरी ओर, साउदर्न ब्रेव ने एक कठिन सीज़न का सामना किया और इस मैच में केवल एक जीत के साथ तालिका में सबसे नीचे रहा.

वायट-हॉज बल्ले शानदार लय फॉर्म में हैं. वायट-हॉज ने अपनी पिछली छह पारियों में प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से चार बार 30 से अधिक का स्कोर बनाया है. दूसरी तरफ, लॉरेन फ़िलर पिछले कुछ समय से ज्यादा विकेट लेने में असमर्थ रहीं हैं. हालांकि, लॉरेन फ़िलर ने काफी जोश के साथ गेंदबाजी की है और अपनी गति बरकरार रखी है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (MO W vs SB W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों ने दो-दो मुकाबले अपने नाम किए हैं. ऐतिहासिक रूप से, मैनचेस्टर को इस संघर्ष में सफलता मिली है, और वे 2025 सीज़न के दूसरे ओपनर में उस आत्मविश्वास को बरकरार रखना चाहेंगे. वहीं, साउदर्न ब्रेव के लिए, यह मैच काफी अहम होगा. इस बीच दोनों ही टीमें अपने अभियान की शुरूआत करने के लिए काफी उत्सुक हैं.

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

भारत में द हंड्रेड 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

द हंड्रेड 2025(The Hundred 2025) टूर्नामेंट के पुरुष और महिला दोनों मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक 100-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने टीवी पर हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री में देख सकते हैं.

द हंड्रेड 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ‘द हंड्रेड’ के मैच देखना चाहते हैं, तो SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा, FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

मैनचेस्टर ओरिजिनल: बेथ मूनी (कप्तान और विकेटकीपर), एला मैककॉघन, सेरेन स्माले, कैथरीन ब्राइस, ईव जोन्स, डींड्रा डॉटिन, अमेलिया केर, एलिस मोनाघन, डेनिएल ग्रेगरी, लॉरेन फाइलर, फाई मॉरिस.

साउथर्न ब्रेव: डैनी व्याट-हॉज, लौरा वोल्वार्ड्ट, माइया बाउचियर, जॉर्जिया एडम्स (कप्तान), क्लो ट्रायोन, फ्रेया केम्प, रियाना साउथबी (विकेटकीपर), लॉरेन बेल, टिली कॉर्टीन-कोलमैन.

नोट: मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.