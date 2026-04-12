MI vs RCB, IPL 2026 20th Match Preview: वानखेड़े स्टेडियम में आज मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत सारे डिटेल्स

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru, TATA Indian Premier League 2026 20th Match Preview Details: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 20वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (MI vs RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का इस सीजन में प्रदर्शन अलग-अलग रहा है, ऐसे में यह मुकाबला काफी अहम रहने वाला है. मुंबई इंडियंस की टीम जहां अब तक तीन मुकाबलों में एक जीत और दो हार झेल चुकी है, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने तीन मुकाबलों में दो जीत दर्ज की है. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: CSK vs DC, IPL 2026 18th Match Scorecard: चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने रखा 213 रनों का टारगेट, संजू सैमसन ने जड़ा इस सीजन का पहला शतक; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 20वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 12 अप्रैल को होगा. एक तरफ जहां मुंबई इंडियंस अपनी पिछली हार के बाद वापसी करना चाहेगी. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम भी हार के बाद जीत की राह पर लौटने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड टू हेड (MI vs RCB Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक 34 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें मुंबई इंडियंस ने 19 मैच जीते हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 15 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 12 रन से जीत दर्ज की थी.

मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी. बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में विराट कोहली, रजत पाटीदार और फिलिप साल्ट जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Wankhede Stadium Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 20वां मुकाबला आज मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. वानखेड़े स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए अनुकूल माना जाता है. यहां छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड के कारण हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर में मदद मिलती है, जबकि स्पिनरों की भूमिका सीमित रहती है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर करीब 170 रन है.

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच रोमांचक मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (MI vs RCB Key Players To Watch Out): रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, रजत पाटीदार, फिलिप साल्ट, जसप्रीत बुमराह और जोश हेजलवुड जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. इन खिलाड़ियों पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (MI vs RCB Mini Battle): मुंबई इंडियंस के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के बीच की टक्कर काफी रोमांचक हो सकती है. वहीं, हार्दिक पांड्या और रजत पाटीदार के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर बड़ा असर डाल सकती है.

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच 20वां टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (MI vs RCB 20th Match Date And Venue)

टाटा आईपीएल 2026 का 20वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस मुकाबला शुरू होने से लगभग आधे घंटे पहले होगा.

भारत में मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (MI vs RCB 20th Match Live TV Channel Telecast In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 20वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

भारत में मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch MI vs RCB 20th Match Live Streaming In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 20वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (MI vs RCB 20th T20 Match Playing Prediction)

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, एएम गजनफर, ट्रेंट बोल्ट, और जसप्रीत बुमराह.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, और जोश हेजलवुड.

नोट: मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.