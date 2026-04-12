MI vs RCB, IPL 2026 20th Match Key Players To Watch Out: आज मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru, TATA Indian Premier League 2026 20th Match Key Players To Watch: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 20वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (MI vs RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. मुंबई इंडियंस इस सीजन में अब तक संघर्ष करती नजर आई है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अच्छा प्रदर्शन किया है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के हाथों में है. यह भी पढ़ें:

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 20वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 12 अप्रैल को होगा. मुंबई इंडियंस लगातार हार के बाद वापसी करना चाहेगी, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत की लय को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी.

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड टू हेड (MI vs RCB Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक 34 मुकाबले हुए हैं. जिसमें मुंबई इंडियंस ने 19 मैच जीते हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 15 मुकाबलों में जीत मिली है.

मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी. बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में विराट कोहली, रजत पाटीदार और फिलिप साल्ट जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

इन खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें (MI vs RCB Key Players To Watch)

रोहित शर्मा: मुंबई इंडियंस के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा इस मुकाबले में टीम को तेज शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे.

सूर्यकुमार यादव: सूर्यकुमार यादव अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकते हैं.

हार्दिक पांड्या: कप्तान हार्दिक पांड्या बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदल सकते हैं.

विराट कोहली: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस मुकाबले में बड़ी पारी खेल सकते हैं.

रजत पाटीदार: रजत पाटीदार शानदार फॉर्म में हैं और टीम के लिए मैच विनिंग पारी खेल सकते हैं.

जसप्रीत बुमराह: मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस मैच में विकेट लेकर टीम को मजबूती दे सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (MI vs RCB 20th T20 Match Playing Prediction)

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, एएम गजनफर, ट्रेंट बोल्ट, और जसप्रीत बुमराह.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्‍वर कुमार, अभिनंदन सिंह, और जोश हेजलवुड.

नोट: मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.