MI Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape, SA20, 2025 Final Match Live Streaming In India: MI केपटाउन और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच आज खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

सनराइजर्स ईस्टर्न केप और एमआई केपटाउन (Photo Credits: Twitter)

MI Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape SA20 Final: दक्षिण अफ्रीका की टी20 लीग एसए20 (SA20) अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया हैं. आज लीग का विजेता मिल जाएगा. इस लीग का फाइनल मुकाबला आज यानी 8 फरवरी को खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला एमआई केप टाउन बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप (MI Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जोहानसबर्ग (Johannesburg) के वांडरर्स स्टेडियम (The Wanderers Stadium) में भारतीय समयानुसार रात नौ बजे से खेला जाएगा. सनराइजर्स की टीम पिछली दोनों बार SA20 की चैंपियन बनी है और अब एक बार फिर फाइनल में आ पहुंची है. एमआई केप टाउन भी पहली बार ट्रॉफी उठाना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. इस टूर्नामेंट में सनराइजर्स ईस्टर्न केप की कमान एडेन मार्कराम (Aiden Markram) के हाथों में हैं. जबकि, एमआई केप टाउन की अगुवाई राशिद खान (Rashid Khan) कर रहे हैं.

एमआई केपटाउन की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप करने के बाद क्वालीफायर 1 में पार्ल रॉयल्स को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है. दूसरी ओर सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने पहले एलिमिनेटर मुकाबले में जोबर्ग सुपर किंग्स को रौंदा, फिर दूसरे क्वालीफायर मैच में पार्ल रॉयल्स को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची थी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (MICT vs SEC Head To Head Record)

एसए20 लीग के इतिहास में सनराइजर्स ईस्टर्न केप और MI केप टाउन के बीच अबतक कुल 6 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने चार मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, MI केप टाउन ने दो बार बाजी मारी है. मौजूदा सीजन की बात करें तो दोनों बार MI केप टाउन की टीम ने सनराइजर्स ईस्टर्न केप पर बड़ी जीत दर्ज की है.

सनराइजर्स ईस्टर्न केप और एमआई केप टाउन के बीच फाइनल मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

सनराइजर्स ईस्टर्न केप बनाम एमआई केप टाउन के बीच टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज जोहानसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 9:00 बजे से शुरू होगा. जिसका टॉस आधे घंटे पहले होगा.

भारत में टीवी पर सनराइजर्स ईस्टर्न केप बनाम एमआई केप टाउन के बीच फाइनल मुकाबले का सीधा प्रसारण कहां देखें?

सनराइजर्स ईस्टर्न केप बनाम एमआई केप टाउन के बीच फाइनल मुकाबले का भारत में स्टार स्पोर्ट्स 2 और स्टार स्पोर्ट्स 2 एचडी टीवी चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा. इसके अलावा इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी + हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

फाइनल के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

MI केपटाउन की संभावित प्लेइंग इलेवन: रायन रिकेल्टन (विकेटकीपर), रासी वैन डेर डुसेन, रीजा हेंड्रिक्स, सेदिकुल्लाह अटल, डेवाल्ड ब्रेविस, डेलानो पोटगिएटर, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, राशिद खान (कप्तान), कैगिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट.

सनराइजर्स ईस्टर्न केप की संभावित प्लेइंग इलेवन: डेविड बेडिंघम, टोनी डी जॉर्जी, जॉर्डन हरमन, टॉम एबेल, एडेन मार्करम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जानसेन, क्रेग ओवर्टन, लियाम डॉसन, ओटनील बार्टमैन, रिचर्ड ग्लीसन.