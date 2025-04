SRH vs PBKS, TATA IPL 2025 27th Match 1st Inning Scorecard: पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को दिया 246 रनों का लक्ष्य, श्रेयस अय्यर ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings, TATA IPL 2025 27th Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 27वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) बनाम पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में एसआरएच की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं. जबकि, पीबीकेएस की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स के मैच का स्कोरकार्ड Live

Innings Break!

A dominant effort with the bat powers #PBKS to their highest #TATAIPL total against #SRH 🔥

Will the hosts chase this down?

