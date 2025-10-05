Liam Livingstone Gets Engaged With Olivia Reid: लियाम लिविंगस्टोन ने की सगाई! इंग्लैंड और RCB स्टार ऑलराउंडर ने ओलिविया रीड के साथ नए सफर की शुरुआत, देखें तस्वीरें

Liam Livingstone Gets Engaged With Olivia Reid: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(England National Cricket Team) के स्टार क्रिकेटर लियाम लिविंगस्टोन ने 5 अक्टूबर, 2025 को अपनी लॉन्ग-टर्म गर्लफ्रेंड ओलिविया रीड से सगाई कर ली हैं. लिविंगस्टोन और रीड 2023 से रिलेशनशिप में थे. अब उन्होंने शादी कर ली है और साथ में एक नई राह पर चलने के लिए तैयार हैं. ओलिविया रीड और लियाम लिविंगस्टोन ने अफवाहों पर विराम लगाते हुए जून 2023 में इंस्टाग्राम के जरिए अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि की. रीड ने इस बार लिविंगस्टोन के साथ अपनी तस्वीरों के साथ एक पोस्ट साझा की, जिसका कैप्शन था 'कल रात हमने इसे आधिकारिक बना दिया'. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने सबसे करीबी लोगों के साथ एक अंतरंग समारोह आयोजित किया. उन्होंने यह भी बताया कि शादी का मुख्य उत्सव अगले साल होगा.

लियाम लिविंगस्टोन ने की सगाई!