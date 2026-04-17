LHQ vs QTG, PSL 2026 26th Match Karachi Pitch Report And Weather Update: नेशनल स्टेडियम कराची में आज खेले जाने वाले मुकाबले में बल्लेबाज करेंगे रन की बारिश या गेंदबाज दिखाएंगे कमाल, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

नेशनल स्टेडियम कराची (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators, Pakistan Super League 2026 26th Match Karachi Pitch Report And Weather Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का रोमांच जारी है. पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (Pakistan Super League 2026) का 26वां मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को लाहौर कलंदर्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स (LHQ vs QTG) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिहाज से यह मैच काफी अहम है. लाहौर कलंदर्स अंक तालिका में सातवें स्थान पर है और उसे प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए जीत की जरूरत है. वहीं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स पांचवें स्थान पर है और टीम इस मुकाबले को जीतकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Live Streaming: आज गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

लाहौर कलंदर्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैच में मौजूदा फॉर्म और टीम संतुलन को देखते हुए मुकाबला काफी कांटे का हो सकता है. लाहौर कलंदर्स को अपने पिछले मैच में 76 रन से हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को भी अपने पिछले मुकाबले में 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी. ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी.

कराची के नेशनल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां बल्लेबाजों को अच्छे शॉट खेलने का मौका मिलता है और बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है. हालांकि, नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआत में स्विंग मिल सकती है, जिससे शुरुआती विकेट गिर सकते हैं.

कोई भी टीम अगर शुरुआती ओवरों में विकेट बचाकर रखती है, तो बाद में तेजी से रन बना सकती है. इस पिच पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद नहीं मिलती, लेकिन मिडिल ओवर्स में वे रन गति पर नियंत्रण रख सकते हैं.

लाहौर कलंदर्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स हेड टू हेड (LHQ vs QTG Head To Head)

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 21 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें लाहौर कलंदर्स ने 11 मैच जीते हैं, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 9 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मैच बेनतीजा रहा है.

नेशनल स्टेडियम पिच रिपोर्ट (National Stadium Pitch Report)

नेशनल स्टेडियम कराची की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है. यहां बल्लेबाजों को रन बनाने में मदद मिलती है, जबकि गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में स्विंग मिल सकती है. औसत स्कोर 170-180 रन के आसपास रह सकता है.

कराची का मौसम (Karachi Weather Update)

मौसम रिपोर्ट के अनुसार आज कराची का मौसम साफ रहने की उम्मीद है. मैच के दौरान तापमान लगभग 30-34 डिग्री के बीच रह सकता है. बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे पूरा मुकाबला बिना किसी रुकावट के खेला जा सकता है.

हसन नवाज इस मुकाबले में बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिन्होंने इस सीजन 234 रन बनाए हैं. वहीं शाहीन अफरीदी गेंदबाजी में लाहौर कलंदर्स के लिए अहम साबित हो सकते हैं, जिन्होंने 10 विकेट अपने नाम किए हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (LHQ vs QTG 26th T20 Match Playing Prediction)

लाहौर कलंदर्स: फखर जमान, मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्लाह खान (विकेटकीपर), सिकंदर रजा, आसिफ अली, दुनिथ वेलालागे, शाहीन अफरीदी (कप्तान), उसामा मीर, उबैद शाह और डेनियल सैम्स.

क्वेटा ग्लैडिएटर्स: शमील हुसैन, सऊद शकील (कप्तान), रिली रोसो, हसन नवाज, ख्वाजा नफाय (विकेटकीपर), टॉम करन, जहांदाद खान, अहसान अली, अल्जारी जोसेफ, अबरार अहमद और उस्मान तारीक.

नोट: लाहौर कलंदर्स क्रिकेट टीम बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.