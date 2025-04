LQ vs MS PSL 2025 Live Streaming: पाकिस्तान सुपर लीग में आज लाहौर कलंदर्स बनाम मुल्तान सुल्तांस होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें भारत में लाइव प्रसारण

लाहौर कलंदर्स बनाम मुल्तान सुल्तांस(Photo credit: X @thePSLt20)

Where To Watch Lahore Qalandars vs Multan Sultans PSL 2025 Live Telecast: लाहौर कलंदर्स बनाम मुल्तान सुल्तान्स पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2025 का 16वां मुकाबला 26 अप्रैल(शनिवार) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. शाहीन अफरीदी की अगुआई वाली लाहौर कलंदर्स की टीम का अब तक का सीजन उतार-चढ़ाव भरा रहा है. टीम ने अब तक खेले गए पांच मुकाबलों में से दो में जीत हासिल की है. बेहतर नेट रन रेट (NRR) के चलते लाहौर कलंदर्स फिलहाल पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर बनी हुई है. पिछली दो हार के बाद शाहीन अफरीदी की टीम अब जीत की राह पर लौटने के लिए बेताब होगी. यह भी पढ़ें: पाकिस्तान सुपर लीग के अंक तालिका में टॉप पर इस्लामाबाद यूनाइटेड; मुल्तान सुल्तांस सबसे नीचें, यहां देखें अपडेटेड प्वॉइंट्स टेबल

वहीं दूसरी ओर, मोहम्मद रिजवान के नेतृत्व वाली मुल्तान सुल्तान्स की हालत और भी खराब रही है. टीम ने अब तक पांच मुकाबलों में से सिर्फ एक में जीत दर्ज की है और केवल दो अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे मौजूद है. PSL 2025 में मुल्तान सुल्तान्स की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही, जहां उन्होंने अपने शुरुआती तीनों मैच गंवाए. हालांकि 22 अप्रैल को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जीत दर्ज कर उन्होंने अपना खाता खोला था. लेकिन इसके तुरंत बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ एक और हार ने टीम के हालात फिर से मुश्किल बना दिए.

लाहौर कलंदर्स बनाम मुल्तान सुल्तान्स PSL 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के बीच पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2025 का रोमांचक मुकाबला 26 अप्रैल(शनिवार) को खेला जाएगा. यह मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आयोजित होगा और भारतीय समयानुसार (IST) रात 8:30 बजे से शुरू होगा.

लाहौर कलंदर्स बनाम मुल्तान सुल्तान्स PSL 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

पहले भारत में पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग अधिकार Sony Sports नेटवर्क के पास थे. लेकिन दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद Sony Sports ने भारत में PSL 2025 मैचों का प्रसारण न करने का फैसला किया. ऐसे में भारतीय फैंस लाहौर कलंदर्स बनाम मुल्तान सुल्तान्स PSL 2025 मुकाबले का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट नहीं देख सकेंगे. अगर आप ऑनलाइन देखने के विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो आगे पढ़ें.

लाहौर कलंदर्स बनाम मुल्तान सुल्तान्स PSL 2025 मैच की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

पहले भारत में PSL 2025 मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग के अधिकार FanCode के पास थे. लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद FanCode ने भी PSL 2025 मैचों की स्ट्रीमिंग से हाथ खींच लिया. हालांकि, भारतीय दर्शक अब भी लाहौर कलंदर्स बनाम मुल्तान सुल्तान्स PSL 2025 मुकाबले को मुफ्त में देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें Sports Central के यूट्यूब चैनल पर जाना होगा, जहां इस मैच की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.