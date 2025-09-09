Who Is Sarah Czarnuch? जानिए कौन हैं मार्कस स्टोइनिस की पार्टनर सारा ज़ार्नक, जिनसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने की सगाई

Who Is Marcus Stoinis’ Partner Sarah Czarnuch? ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Australia National Cricket Team) के स्टारमार्कस स्टोइनिस ने 3 सितंबर 2025 को अपनी पार्टनर सारा ज़ार्नक से सगाई कर ली. इस बड़े फैसले की जानकारी सारा ज़ार्नक ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए शेयर की हैं. उन्होंने छुट्टियों के दौरान यॉट से कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "स्पेन के तट पर एक बोट पर, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे आसान ‘हां’ कहा 03.09.25.” यह पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और क्रिकेट जगत से उन्हें बधाइयों की बाढ़ मिल गई. ग्लेन मैक्सवेल, शिखर धवन, केविन पीटरसन और डेविड वॉर्नर जैसे क्रिकेटरों ने कपल को शुभकामनाएं दीं. लेकिन सवाल यह है कि आखिर सारा ज़ार्नक कौन हैं? इस आर्टिकल में हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे. क्या एशिया कप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने सूर्यकुमार यादव से हाथ मिलाने से किया इनकार? जानिए वायरल पोस्ट की सच्चाई
मार्कस स्टोइनिस ने अपनी पार्टनर सारा ज़ार्नक से की सगाई
मार्कस स्टोइनिस ने इस साल की शुरुआत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने आखिरी बार 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ होबार्ट में एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. आईपीएल 2025 से पहले स्टोइनिस को पंजाब किंग्स ने साइन किया, जहां श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम के लिए उन्होंने 13 मैच खेले. इस दौरान उन्होंने 160 रन बनाए और 1 विकेट हासिल किया था.
मार्कस स्टोइनिस और सारा ज़ार्नक
इस साल की शुरुआत में, उन्होंने मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आरसीबी बनाम पीबीकेएस आईपीएल 2025 क्वालीफायर 1 में मार्कस स्टोइनिस को सुयश शर्मा द्वारा सिर्फ 26 रन पर आउट करने के बाद 'एफ' शब्द का इस्तेमाल करने के लिए खबर बनाई थी.