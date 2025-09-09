Fact Check: क्या एशिया कप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने सूर्यकुमार यादव से हाथ मिलाने से किया इनकार? जानिए वायरल पोस्ट की सच्चाई

सलमान अली आगा और सूर्यकुमार यादव(Credit: X/Twitter)

Did Salman Ali Agha Avoid HandShakes with Suryakumar Yadav? Fact Check: एशिया कप(Asia Cup) 2025 की शुरुआत 9 सितंबर( मंगलवार) से होने जा रही है. पहले मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग आमने-सामने होंगे. यह मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप की मेजबानी यूएई कर रहा है. टूर्नामेंट के सभी मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (दुबई) और शेख जायद स्टेडियम (अबू धाबी) में खेले जाएंगे. एशिया कप 2025 के आगाज़ से पहले दुबई में आयोजित कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस क्लिप को लेकर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज़ी से फैल गई और इसे लेकर दोनों देशों के फैन्स आमने-सामने दिखे. लेकिन सच इससे अलग है. सोनी स्पोर्ट्स पर होगा एशिया कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट, जानें Airtel डिजिटल टीवी, टाटा प्ले, वीडियोकॉन D2H, डिश टीवी और DD फ्री डिश पर चैनल नंबर

वायरल दावा

🚨 India vs Pakistan heating up already. 🔥 - Both Captains Suryakumar Yadav and Salman Ali Agha didn’t even shake the hands after press conference. - They stood away from each other during photoshot with trophy. - Asia Cup 2025 will be fun this time.#AsiaCup2025 #IndVsPak pic.twitter.com/y82cGv1kBD — Ahmad Haseeb (@iamAhmadhaseeb) September 9, 2025

सोशल मीडिया पर प्रसारित छोटे वीडियो में देखा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में सलमान अली आगा सीधे स्टेज से बाहर निकल गए, जबकि सूर्यकुमार यादव अन्य खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे थे. इसी वजह से लोगों ने यह आरोप लगाया कि पाकिस्तान के कप्तान ने जानबूझकर हाथ मिलाना टाल दिया.

हकीकत क्या है?

पूरे वीडियो का एक लंबा संस्करण सामने आया है, जिसमें साफ़ दिखता है कि सलमान अली आगा ने स्टेज से निकलने से पहले अन्य कप्तानों से हाथ मिलाया था. इसमें सूर्यकुमार यादव भी शामिल थे. यानी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि उन्होंने भारतीय कप्तान से हाथ मिलाने से मना किया. असल में जो वीडियो सबसे पहले वायरल हुआ था, वह अधूरा था. उस क्लिप को ठीक उसी जगह काट दिया गया था, जहां सलमान बाहर निकलते दिख रहे थे. इस अधूरे वीडियो ने यह झूठा आभास पैदा किया कि उन्होंने सूर्यकुमार को नज़रअंदाज़ किया.

जानिए वायरल पोस्ट की सच्चाई

Shameful! 💔 Suryakumar Yadav shaking hands with Salman Ali Agha – the same people who mocked India. When your own coach Gambhir talks about patriotism, this act feels like an insult to the nation. Cricket is not above respect for your country. 🇮🇳#AsiaCup pic.twitter.com/mya1Fj50yM — सीतामढ़ी जिला 🇮🇳 (@SitamarhiJila) September 9, 2025

सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे भ्रमित करने वाले हैं. असली वीडियो यह साबित करता है कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ मिलाने की औपचारिकता हुई थी. इसलिए इस वायरल पोस्ट का दावा पूरी तरह फेक और भ्रामक है.