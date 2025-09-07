AFG vs PAK, UAE T20I Tri-Series 2025 Final Preview: पाकिस्तान बनाम अफ़ग़ानिस्तान यूएई ट्राई सीरीज फाइनल से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Preview: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का फाइनल मुकाबला 07 सितंबर(रविवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जाएगा. दोनों टीमों ने लीग चरण में चार में से तीन मैच जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जहाँ पाकिस्तान अंक तालिका में पहले स्थान पर रहा और अफ़ग़ानिस्तान दूसरे स्थान पर था. इससे पहले खेले गए अपने आख़िरी मैच में अफ़ग़ानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को चार रन से हराया था. टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 170/4 रन बनाए और जवाब में यूएई 166/5 तक ही पहुँच सका था. इस मुकाबले में इब्राहीम ज़द्रान ने 35 गेंदों पर 48 रनों की शानदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ़ द मैच चुने गए. श्रीलंका ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को दिया पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

वहीं पाकिस्तान ने अपने आख़िरी मैच में यूएई को 31 रन से मात दी थी. पहले बल्लेबाज़ी करते हुए पाकिस्तान ने 171/5 का मज़बूत स्कोर खड़ा किया था, जिसमें फ़ख़र ज़मान ने 44 गेंदों पर नाबाद 77 रन की आतिशी पारी खेली थी. लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएई की टीम 140/7 तक ही सीमित रह गई और पाकिस्तान ने आसान जीत दर्ज की थी. अब दोनों टीमें खिताबी भिड़ंत में उतरेंगी, जहाँ अफ़ग़ानिस्तान अपनी गेंदबाज़ी के दम पर पाकिस्तान को चुनौती देने की कोशिश करेगा, जबकि पाकिस्तान अपने बल्लेबाज़ों के दमदार प्रदर्शन को दोहराना चाहेगा.

टी20 में पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड रिकार्ड्स(PAK vs AFG Head to Head Records): अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान के बीच अबतक कुल नौ टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने पांच मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, अफगानिस्तान की टीम को महज चार मैचों में ही जीत नसीब हुई हैं.

पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान टी20 ट्राई सीरीज 2025 फाइनल के लिए प्रमुख खिलाड़ी(PAK vs AFG Key Players To Watch Out): फखर जमान, सलमान आगा, अबरार अहमद, इब्राहिम ज़दरान, राशिद खान, फजलहक फारूकी ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(PAK vs AFG Mini Battle): अफगानिस्तान बल्लेबाज इब्राहिम ज़दरान और पाकिस्तान के अबरार अहमद के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं राशिद खान बनाम फखर जमान के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान टी20 ट्राई सीरीज 2025 फाइनल कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का फाइनल मुकाबला 07 सितंबर(रविवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस आधे घंटे पहले 08: 00 PM को होगा.

पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान टी20 ट्राई सीरीज 2025 फाइनल का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इस ट्राई सीरीज फाइनल का प्रसारण अधिस्कर किसी भी मीडिया नेटवर्क के पास नहीं हैं. जिसके कारण इस मुकाबले का सीधा प्रसारण किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा. लेकिन पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड( FanCode) ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगा. जिसे फेंस अपने स्मार्ट टीवी, मोबाइल, टैब समेत अन्य एलेक्ट्रिनिक डेविस पर ऑनलाइन लाइव देख सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान टी20 ट्राई सीरीज 2025 फाइनल के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), एएम गजनफर, नूर अहमद, फजलहक फारूकी