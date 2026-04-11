KRK vs HYDK, PSL 2026 20th Match Live Streaming In India: कराची किंग्स बनाम हैदराबाद किंग्समेन के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाएं मैच का लुफ्त

PSL 2026

Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen, Pakistan Super League 2026 20th Match Live Streaming And Free Telecast In India: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का रोमांच जारी है. पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (Pakistan Super League 2026) का 20वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को कराची किंग्स बनाम हैदराबाद किंग्समेन (KRK vs HYDK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिहाज से यह मैच काफी जरूरी हैं. क्योंकि पॉइंट्स टेबल में ठीक ठाक ही है. कराची किंग्स को पिछले मैच में पेशावर टीम के खिलाफ 159 रन से करारी हार झेलनी पड़ी है जिसके चलते वह अंकतालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई है. दूसरी तरफ हैदराबाद किंग्समैन को अभी तक अपनी पहली जीत की तलाश है वह लगातार 4 मैच हार चुकी है और आठवें स्थान पर है. यह भी पढ़ें: PSZ vs LHQ, PSL 2026 19th Match Live Score Update: पेशावर जाल्मी बनाम लाहौर कलंदर्स के बीच नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

कुशल परेरा ने पिछले मैच में किंग्समैन के तरफ से अच्छी बल्लेबाजी की है लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीद से विपरीत रहा है. हैदराबाद किंग्समैन इस मैच में पहली जीत के इरादे से उतरेगी. आजम खान कराची किंग्स के तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. पिछले मैच में 25 रन बनाए हैं. अभी तक 127 रन बना चुके हैं.

कुसल परेरा ने पिछले मैच में 35 गेंदों में 58 रन बनाए हैं. इस मैच में भी यह मिडिल ऑर्डर में पारी संभाल सकते हैं. हसन अली कराची किंग्स के तरफ से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज हैं. इन्होंने अभी तक 3 मैच खेले हैं, जिसमें 6.33 की इकोनॉमी से 8 विकेट लिए हैं. महेश थीक्शाना हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. इन्होंने 8.17 की इकोनॉमी दर से गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए हैं.

कराची किंग्स बनाम हैदराबाद किंग्समैन मैच में हालिया फॉर्म और टीम संतुलन को देखते हुए कराची किंग्स को आगे माना जा रहा है. कराची किंग्स टूर्नामेंट में तीन मैच जीत चुकी है, जबकि हैदराबाद किंग्समैन लगातार चार मैच हारकर नीचे से दूसरे स्थान पर है. इसके अलावा कराची किंग्स में डेविड वार्नर, मोईन अली तथा एडम ज़म्पा जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद है.

कराची के नेशनल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी होती है. यहां पर गेंदबाजों के लिए बिलकुल भी मदद नहीं होती हैं. यह दुनिया की सबसे फ्लैट पिचों में हैं. लेकिन इसी स्टेडियम में बाकी के मैच खेले जाने हैं इसलिए शुरुआती कुछ मैचों में घास दी जा रही ताकि पिच न टूटे और उसमें रन बनाना मुश्किल न हो. इसलिए नयी गेंद से तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती हैं. नेशनल स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर 170-180 रन हैं.

कोई भी टीम अगर इससे ज्यादा स्कोर बनाती हैं. तो उसके मैच जीतने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. इस विकेट पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती हैं और वो ही ज्यादा विकेट लेते हैं. पिछले 10 मुकाबलों में तेज गेंदबाजों ने 38% यानी 46 विकेट और स्पिनर्स ने 62% मतलब 74 विकेट चटकाए हैं.

कराची किंग्स बनाम हैदराबाद किंग्समेन हेड टू हेड (KRK vs HYDK Head To Head)

कराची किंग्स बनाम हैदराबाद किंग्समैन के बीच अब तक एक भी मैच नहीं खेला गया हैं. क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन की टीम इस टूर्नामेंट में पहली बार हिस्सा ले रही हैं. टूर्नामेंट के मौजूदा सीजन में कराची किंग्स बनाम हैदराबाद किंग्समेन मुकाबले से पहले दोनों टीमों की हालिया फॉर्म पर नजर डालें तो कराची किंग्स बेहतर स्थिति में नजर आ रही है. कराची किंग्स ने अपने पिछले पांच मुकाबलों में तीन जीत दर्ज की है (L, W, W, W, L), जिससे टीम का आत्मविश्वास काफी मजबूत है.

वहीं, हैदराबाद किंग्समैन का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है. टीम अपने पिछले चारों मुकाबले हार चुकी है (L, L, L, L) और लगातार हार की वजह से दबाव में नजर आ रही है. हालांकि दोनों टीमों को अपने पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन ओवरऑल फॉर्म को देखते हुए कराची किंग्स इस मुकाबले में मजबूत दावेदार मानी जा रही है. दूसरी ओर, हैदराबाद किंग्समैन इस मैच में जीत के साथ वापसी करने की कोशिश करेगी.

नेशनल स्टेडियम पिच रिपोर्ट (National Stadium Pitch Report)

कराची के नेशनल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी होती है. यहां पर गेंदबाजों के लिए बिलकुल भी मदद नहीं होती हैं. यह दुनिया की सबसे फ्लैट पिचों में हैं. लेकिन इसी स्टेडियम में बाकी के मैच खेले जाने हैं इसलिए शुरुआती कुछ मैचों में घास दी जा रही ताकि पिच न टूटे और उसमें रन बनाना मुश्किल न हो. इसलिए नयी गेंद से तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती हैं. नेशनल स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर 170-180 रन हैं. कोई भी टीम अगर इससे ज्यादा स्कोर बनाती हैं. तो उसके मैच जीतने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. इस विकेट पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती हैं और वो ही ज्यादा विकेट लेते हैं. पिछले 10 मुकाबलों में तेज गेंदबाजों ने 38% यानी 46 विकेट और स्पिनर्स ने 62% मतलब 74 विकेट चटकाए हैं.

कराची का मौसम (Karachi Weather Update)

मौसम विज्ञान के अनुसार 11 अप्रैल को कराची का मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला है. इसके चलते हुए आज यहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 24 डिग्री रहने का अनुमान है. इसके अलावा आज यहां पर बारिश की कोई भी संभावना नहीं है. इसके चलते हुए आज यहां सभी दर्शकों को एक अच्छा मैच देखने मिल सकता है.

कब और कहां देखें कराची किंग्स बनाम हैदराबाद किंग्समेन मैच?

कराची किंग्स बनाम हैदराबाद किंग्समेन के बीच आज यह मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. मुकाबले का प्रसारण या लाइव स्ट्रीमिंग भारत में नहीं होगी. फैंस इस मुकाबले का लुफ्त फैनकोड ऍप पर उठा सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (KRK vs HYDK 20th T20 Match Playing Prediction)

कराची किंग्स: मुहम्मद वसीम, डेविड वार्नर (कप्तान), सलमान आगा, आजम खान (विकेटकीपर), खुशदिल शाह, मोईन अली, साद बेग, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हमजा, एडम ज़म्पा, मीर हमजा.

हैदराबाद किंग्समैन: सैम अयूब, माज़ सदाकत, मार्नस लाबुशेन (कप्तान), उस्मान खान (विकेटकीपर), कुसल परेरा, इरफान खान, शरजील खान, हसन खान, महेश थीक्शाना, हुनैन शाह, मोहम्मद अली.

नोट: कराची किंग्स क्रिकेट टीम बनाम हैदराबाद किंग्समेन क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.