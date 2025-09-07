Jos Buttler New Milestone: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में जोस बटलर ने रचा इतिहास, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन पूरा करने वाले बने इंग्लैंड के सातवें बल्लेबाज़

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का तीसरा और आखिरी मुकाबला 07 सितंबर(रविवार) को साउथेम्प्टन (Southampton ) के द रोज़ बाउल (The Rose Bowl) में खेला जा रहा हैं. इंग्लैंड के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज़ जोस बटलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. बटलर ने तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान अपने करियर के 12,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए. वह इंग्लैंड की ओर से यह उपलब्धि हासिल करने वाले मात्र सातवें बल्लेबाज़ बन गए हैं. इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा 415 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, जो रूट, जैकब बेथेल ने खेली शतकीय पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड
34 वर्षीय बटलर ने यह उपलब्धि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी शानदार नाबाद पारी के दौरान हासिल की. उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में 62 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें नौ चौके शामिल रहे. उनकी इस शानदार पारी ने इंग्लैंड को विशाल स्कोर बनाने में अहम भूमिका निभाई. बटलर अब इंग्लैंड के उन चुनिंदा दिग्गज बल्लेबाज़ों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाए हैं.
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के टॉप रन-स्कोरर बल्लेबाज़
|इंग्लैंड खिलाड़ी
|कुल रन (सभी फॉर्मेट)
|जो रूट
|21,737
|एलेस्टेयर कुक
|15,737
|केविन पीटरसन
|13,779
|इयान बेल
|13,331
|ग्राहम गूच
|13,190
|एलेक स्टीवर्ट
|13,140
|जोस बटलर
|12,000+
इस सूची में सबसे ऊपर जो रूट हैं, जिनके नाम 21,737 रन दर्ज हैं। उनके बाद एलिस्टेयर कुक (15,737), केविन पीटरसन (13,779), इयान बेल (13,331), ग्राहम गूच (13,190) और एलेक स्टीवर्ट (13,140) जैसे दिग्गजों के नाम आते हैं. जोस बटलर का इंग्लैंड क्रिकेट में योगदान बेहद खास रहा है. उन्होंने अपने आक्रामक अंदाज़ और बेहतरीन विकेटकीपिंग के दम पर टीम को कई बार मुश्किल हालात से बाहर निकाला है. सीमित ओवरों के क्रिकेट में उनकी स्ट्राइक रेट और मैच जिताने वाली पारियां उन्हें मौजूदा दौर के सबसे खतरनाक बल्लेबाज़ों में शुमार करती हैं.