Ireland vs England, 2nd T20I Match 2025 Live Streaming In India: आयरलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा दूसरा टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Live Streaming And Telecast Details: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज यानी 21 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डबलिन (Dublin) के द विलेज (The Village) में भारतीय समयानुसार शाम 6:00 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने आयरलैंड को चार विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबलों को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. जबकि, आयरलैंड की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान जेकब बेथेल (Jacob Bethell) के कंधों पर हैं. जबकि, आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहें हैं. यह भी पढें: Sri Lanka vs Afghanistan, 11th Match Asia Cup 2025 Scorecard Update: हाईवोल्टेज मुकाबले में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को दिया 170 रनों का लक्ष्य, मोहम्मद नबी ने आखिरी ओवर में 5 छक्के; यहां देखें पहली पारी स्कोरकार्ड

पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले का हाल

पहले मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जेकब बेथेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट खोकर 196 रन बनाए. आयरलैंड की तरफ से हैरी टेक्टर ने सबसे ज्यादा नाबाद 61 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान हैरी टेक्टर ने 36 गेंदों पर छह चौके और दो छक्के लगाए. इंग्लैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 197 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने महज 17.4 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. इंग्लैंड की तरफ से फिलिप साल्ट ने सबसे ज्यादा 89 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान फिलिप साल्ट ने 46 गेंदों पर 10 चौके और चार छक्के लगाए.

दोनों टीम लगभग तीन साल के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे से टकराएंगी. हाल ही में इंग्लैंड की ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इस सीरीज में भी इंग्लैंड अपने प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी. आयरलैंड भी इस घरेलू सीरीज में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आयरलैंड की टीम का फॉर्म कुछ खास नहीं है आयरलैंड पिछले पांच में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है. दूसरी तरफ, इंग्लैंड ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने पिछले पांच में से चार मैच जीते हैं. इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला बराबरी पर समाप्त की है और इससे पहले वेस्टइंडीज को 3-0 से हराया था.

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (Ireland vs England T20I Head To Head Record)

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक महज दो ही टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया है. इस दौरान दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबला अपने नाम किया हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम बढ़त बनाना चाहेगी.

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 का दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज डबलिन के द विलेज में भारतीय समयानुसार शाम 6:00 बजे से खेला जाएगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की लाइव टेलीकास्ट कहां देखें? (IRE vs ENG 2nd T20I Match Live Telecast)

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 के दूसरे मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में किसी भी चैनल पर नहीं किया जाएगा.

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें? (IRE vs ENG 2nd T20I Match Live Streaming)

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दूसरे टी20 मुकाबले का लुफ्त उठाना चाहते हैं, तो FanCode ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IRE vs ENG 2nd T20I Likely Playing XI)

आयरलैंड (IRE Likely Playing XI For 2nd T20I vs ENG): पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेट कीपर), गेरेथ डेलेनी, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडायर, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, ग्राहम ह्यूम और बेंजामिन व्हाइट.

इंग्लैंड (ENG Likely Playing XI For 2nd T20I vs IRE): फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक (कप्तान), सैम करन, टॉम बैंटन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.