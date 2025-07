IND U19 vs ENG U19 1st Youth Test 2025 Day 1 Scorecard: भारतीय अंडर19 टीम ने पहले दिन 7 विकेट खोकर बनाए 450 रन, कप्तान आयुष म्हात्रे ने ठोका शतक, इंग्लैंड गेंदबाज़ों की हालत खराब

इंग्लैंड अंडर-19 बनाम भारत अंडर-19(Photo Credit: X/@BCCI)

England Under 19 National Cricket Team vs India Under 19 National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की यूथ टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 12 जुलाई( शनिवार) से इंग्लैंड के केंट काउंटी क्रिकेट ग्राउंड, बेकेनहम (Kent County Cricket Ground, Beckenham) में खेला जा रहा हैं. इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने केंट काउंटी क्रिकेट ग्राउंड, बेकेनहम में खेले जा रहे पहले यूथ टेस्ट मैच (ENG U19 vs IND U19 1st Youth Test 2025) के पहले दिन इंग्लैंड के खिलाफ शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए 88 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 450 रन बना लिए. कप्तान आयुष म्हात्रे और विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू की शानदार पारियों की बदौलत भारत ने पहले दिन का खेल पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया. भारतीय U19 क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, इंग्लैंड पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारत की ओर से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला लिया गया था. हालांकि पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और ओपनर वैभव सूर्यवंशी केवल 14 रन बनाकर तीसरे ही ओवर में आउट हो गए. इसके बाद कप्तान आयुष म्हात्रे (102 रन, 115 गेंद, 14 चौके, 2 छक्के) ने ज़िम्मेदारी उठाई और शानदार शतक जड़ा. उन्होंने दूसरे विकेट के लिए विहान मल्होत्रा (67 रन) के साथ 173 रनों की साझेदारी की.

मिडिल ऑर्डर में अभिज्ञान कुंडू ने 95 गेंदों में 90 रन की तेज़ तर्रार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. वहीं राहुल कुमार ने भी 85 रन (81 गेंद, 14 चौके, 1 छक्का) की महत्वपूर्ण पारी खेलकर स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाया. पारी के अंत में आरएस अम्बरीश (31 रन नाबाद) और हेनिल पटेल (6 रन नाबाद) क्रीज़ पर टिके हुए हैं. वहीं मोहम्मद इनान ने 23 रनों का योगदान दिया. टीम का कुल स्कोर 450/7 है और दूसरे दिन भारत की नज़र 500 के पार पहुंचने पर होगी.

इंग्लैंड की गेंदबाज़ी अपेक्षाकृत कमजोर दिखी. सबसे सफल गेंदबाज़ रहे जैक होम, जिन्होंने 18.5 ओवर में 56 रन देकर 2 विकेट लिए. उनके अलावा अलेक्स ग्रीन (15 ओवर में 2/49) और आर्ची वॉन (17 ओवर में 2/108) को भी सफलता मिली. राल्फी एल्बर्ट ने एक विकेट झटका लेकिन बाकी गेंदबाज़ प्रभाव नहीं छोड़ सके। जेम्स मिन्टो, एकांश सिंह और जेडन डेनली खासे महंगे साबित हुए.