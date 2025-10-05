India Women vs Pakistan Women, ICC Womens World Cup 2025 6th Match Key Players To Watch Out: टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 6th Match Key Players To Watch: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का छठा मुकाबला आज यानी 5 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह दूसरा मुकाबला हैं. टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला जीतकर आ रहीं हैं. पाकिस्तान की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs Australia, 3rd T20I Match Video Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 मुकाबले में 3 विकेट से हराया, 2-0 से सीरीज पर किया कब्जा; यहां देखें AUS बनाम NZ मैच का वीडियो हाइलाइट्स

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का यह छठा मैच कोलंबो श्रीलंका में खेला जाएगा. इस मैच में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. मैच के दौरान बारिश की संभावना भी है पर ह्यूमिडिटी भी 62% तक रहने की उम्मीद है. यह मैच कोलंबो श्रीलंका में खेला जाएगा. इस मैदान पर पिछले सात मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने चार मैच जीते हैं. पहली पारी का औसत स्कोर 275 रन है और दूसरी पारी का औसत स्कोर 246 रन है.

भारतीय महिला बनाम पाकिस्तान महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND W vs PAK W ODI Head To Head Record)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पिछले 11 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया महिला की टीम ने सभी मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पाकिस्तान की टीम एक बार भी टीम इंडिया को नहीं हरा पाई है. यह असाधारण रिकॉर्ड भारतीय टीम की ताकत और निरंतरता को साफ तौर पर दर्शाता है. ऐसे में इस मुकाबले में भी भारतीय टीम मजबूत दिख रही है.

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. टीम इंडिया ने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन से मात दी थी. दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम को अपने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में जीत हासिल करना चाहेगी.

इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजर (IND W vs PAK W Key Players To Watch)

हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur): टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर फिलहाल शानदार फॉर्म में नजर आ रहीं हैं. हरमनप्रीत कौर ने मैनचेस्टर में तीन मुकाबलों में 209 रन बनाई हैं. इस दौरान हरमनप्रीत कौर की औसत 84.00 और स्ट्राइक रेट 77.30 की रहीं हैं.

स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana): टीम इंडिया की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना से टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी. स्मृति मंधाना ने मैनचेस्टर में दो मैचों में 72 रन बनाई हैं. इस दौरान स्मृति मंधाना की औसत 36.00 रहीं हैं और स्ट्राइक रेट 73.84 की हैं.

दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma): टीम इंडिया की दिग्गज आलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 13 वनडे मैचों में 30.87 की औसत और 62.53 की स्ट्राइक रेट से 247 रन बनाई हैं. इसके अलावा दीप्ति शर्मा ने 20 विकेट भी लिए हैं.

फातिमा सना (Fatima Sana): पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने पिछले 7 मैचों में 260 रन बनाए हैं. इस दौरान फातिमा सना की औसत 130 और स्ट्राइक रेट 90.27 है. फातिमा सना का प्रदर्शन पाकिस्तान के लिए मिडल ऑर्डर में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है.

मुनीबा अली (Muneeba Ali): मुनीबा अली ने हाल ही में शानदार प्रदर्शन किया है. मुनीबा अली ने पिछले 10 मैचों में 51.86 की औसत और 98.64 की स्ट्राइक रेट के साथ 369 रन बनाए हैं. इस मुकाबले में भी मुनीबा अली एक बड़ी पारी खेली सकती हैं.

डायना बेग (Diana Baig): पाकिस्तान की स्टार गेंदबाज डायना बेग ने पिछले 5 मैचों में 14 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान डायना बेग की इकॉनमी 2.96 और स्ट्राइक रेट 17.21 है. डायना बेग ने पाकिस्तान को लगातार विकेट दिलवाए हैं और विरोधी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND W vs PAK W 6th ODI Match Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND W Likely Playing XI): प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, अमनजोत कौर, राधा यादव और रेणुका सिंह ठाकुर.

पाकिस्तान (PAK W Likely Playing XI): मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, नशरा संधू और सादिया इकबाल.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.