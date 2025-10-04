New Zealand vs Australia, 3rd T20I Match Video Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 मुकाबले में 3 विकेट से हराया, 2-0 से सीरीज पर किया कब्जा; यहां देखें AUS बनाम NZ मैच का वीडियो हाइलाइट्स

न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया(Photo credits: X/@BLACKCAPS)

New Zealand National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd T20I Match 2025 Full Highlights: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 4 अक्टूबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) स्थित बे ओवल स्टेडियम (Bay Oval) में खेला गया. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने न्यूजीलैंड को तीन विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2-0 से सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) कर रहे थे. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) के कंधों पर थीं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs Australia, 3rd T20I Match Scorecard Update: तीसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 3 विकेट से धोया, 2-0 से सीरीज पर किया कब्जा; यहां देखें AUS बनाम NZ का स्कोरकार्ड

न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के मैच का पूरा हाइलाइट्स (New Zealand National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Highlights)

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 46 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद टिम सीफ़र्ट और डेरिल मिशेल ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 98 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट खोकर 156 रन बनाए. न्यूजीलैंड की तरफ से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने सबसे ज्यादा 48 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान टिम सीफर्ट ने 35 गेंदों पर पांच चौके और तीन छक्के लगाए. टिम सीफर्ट के अलावा कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने 26 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को जोश हेज़लवुड ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से शॉन एबॉट ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. शॉन एबॉट के अलावा जोश हेज़लवुड और जेवियर बार्टलेट ने दो-दो विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 157 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 28 रन बोर्ड पर जड़ दिए. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने महज 18 ओवर में सात विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान मिशेल मार्श ने सबसे ज्यादा नाबाद 103 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान मिशेल मार्श ने 52 गेंदों पर आठ चौके और सात छक्के लगाए. मिशेल मार्श के अलावा मिशेल ओवेन ने 14 रन बटोरे.

वहीं, न्यूजीलैंड की टीम को जैकब डफी ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से जेम्स नीशम ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. जेम्स नीशम के अलावा जैकब डफी ने दो विकेट चटकाए.

