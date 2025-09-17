India Women vs Australia Women, 2nd ODI Match 2025 Scorecard: दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 102 रनों रौंदा, सीरीज में की 1-1 की बराबरी; यहां देखें IND W बनाम AUS W मैच का स्कोरकार्ड

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Scorecard Update: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 सितंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ (New Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में खेला गया. दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 102 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहें हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Ireland vs England, 1st T20I Match 2025 Scorecard: हाईवोल्टेज मुकाबले में आयरलैंड ने इंग्लैंड के सामने रखा 197 रनों का टारगेट, लोर्कन टकर और हैरी टेक्टर ने खेली धमक़ेदारी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 70 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी 49.5 ओवरों में 292 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 117 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान स्मृति मंधाना ने 91 गेंदों पर 14 चौके और चार छक्के लगाई. स्मृति मंधाना के अलावा दीप्ति शर्मा ने 40 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को एशले गार्डनर ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से डार्सी ब्राउन ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. डार्सी ब्राउन के अलावा एशले गार्डनर और मेगन शुट्ट ने दो विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 293 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 12 रन के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 40.5 ओवर में महज 190 रन ही बना सकीं. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार आलराउंडर एनाबेल सदरलैंड ने सबसे ज्यादा 45 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान एनाबेल सदरलैंड ने 42 गेंदों पर चार चौके लगाए. एनाबेल सदरलैंड के अलावा एलिस पैरी ने 44 रन बटोरे.

वहीं, टीम इंडिया को रेणुका सिंह ठाकुर ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. टीम इंडिया की ओर से क्रांति गौड़ ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. क्रांति गौड़ के अलावा दीप्ति शर्मा ने दो विकेट चटकाए. अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला शनिवार यानी 20 सितंबर को दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 292/10, 49.5 ओवर (स्मृति मंधाना 117 रन, प्रतिका रावल 25 रन, हरलीन देयोल 10 रन, हरमनप्रीत कौर 17 रन, ऋचा घोष 29 रन, दीप्ति शर्मा 40 रन, राधा यादव 6 रन, अरुंधति रेड्डी 4 रन, स्नेह राणा 24 रन, क्रांति गौड़ 2 रन और रेणुका सिंह ठाकुर नाबाद 3 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (मेगन शुट्ट 1 विकेट, एशले गार्डनर 2 विकेट, ताहलिया मैकग्राथ 1 विकेट, एनाबेल सदरलैंड 1 विकेट और डार्सी ब्राउन 3 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 190/10, 40.5 ओवर (एलिसा हीली 9 रन, जॉर्जिया वोल 0 रन, एलिस पेरी 44 रन, बेथ मूनी 18 रन, एनाबेल सदरलैंड 45 रन, एशले गार्डनर 17 रन, ताहलिया मैकग्राथ 16 रन, जॉर्जिया वेयरहैम 10 रन, अलाना किंग 2 रन, मेगन शुट्ट 1 रन और डार्सी ब्राउन नाबाद 14 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (रेणुका सिंह ठाकुर 1 विकेट, क्रांति गौड़ 3 विकेट, राधा यादव 1 विकेट, दीप्ति शर्मा 2 विकेट, अरुंधति रेड्डी 1 विकेट और स्नेह राणा 1 विकेट).

नोट: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.