Ireland vs England, 1st T20I Match 2025 Scorecard: हाईवोल्टेज मुकाबले में आयरलैंड ने इंग्लैंड के सामने रखा 197 रनों का टारगेट, लोर्कन टकर और हैरी टेक्टर ने खेली धमक़ेदारी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

लोर्कन टकर और हैरी टेक्टर (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Scorecard Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज यानी 17 सितंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डबलिन (Dublin) के द विलेज (The Village) में भारतीय समयानुसार शाम 6:00 बजे से खेला जा रहा हैं. पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जीतकर दोनों टीमें सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान जेकब बेथेल (Jacob Bethell) के कंधों पर हैं. जबकि, आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहें हैं.

दोनों टीम लगभग तीन साल के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे से टकराएंगी. हाल ही में इंग्लैंड की ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इस सीरीज में भी इंग्लैंड अपने प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी. आयरलैंड भी इस घरेलू सीरीज में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आयरलैंड की टीम का फॉर्म कुछ खास नहीं है आयरलैंड पिछले पांच में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है. दूसरी तरफ, इंग्लैंड ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने पिछले पांच में से चार मैच जीते हैं. इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला बराबरी पर समाप्त की है और इससे पहले वेस्टइंडीज को 3-0 से हराया था.

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Ireland National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard)

GAME ON. A superb effort from the Irish 👏 England need 197 to win 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#IREvENG pic.twitter.com/Mq85LFuko1 — England's Barmy Army 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🎺 (@TheBarmyArmy) September 17, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जेकब बेथेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 57 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट खोकर 196 रन बनाए. आयरलैंड की तरफ से हैरी टेक्टर ने सबसे ज्यादा नाबाद 61 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान हैरी टेक्टर ने 36 गेंदों पर छह चौके और दो छक्के लगाए. हैरी टेक्टर के अलावा लोर्कन टकर ने 55 रन बनाए.

दूसरी तरफ, इंग्लैंड की टीम को लियाम डॉसन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. इंग्लैंड की ओर से लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन और आदिल राशिद ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन और आदिल राशिद के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. इंग्लैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 197 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर सीरीज में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

आयरलैंड की बल्लेबाजी: 196/3, 20 ओवर (पॉल स्टर्लिंग 34 रन, रॉस अडायर 26 रन, हैरी टेक्टर नाबाद 61 रन, लोर्कन टकर 55 रन और कर्टिस कैंपर नाबाद 6 रन, गैरेथ डेलानी रन, जॉर्ज डॉकरेल रन, बैरी मैक्कार्थी रन, ग्राहम ह्यूम रन, मैथ्यू हम्फ्रीज़ रन और क्रेग यंग रन.)

इंग्लैंड की गेंदबाजी: (लियाम डॉसन 1 विकेट, आदिल राशिद 1 विकेट और जेमी ओवरटन 1 विकेट).

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.