India vs West Indies, 2nd Test Match Day 4 Preview: दिल्ली टेस्ट में चौथे दिन टीम इंडिया के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम या वेस्टइंडीज के बल्लेबाज करेंगे तख्ता पलट, यहां जानें तीसरे दिन की पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी जानकारी

भारत बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd Test Match Day 4 Preview: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरी पारी में 49 ओवर में दो विकेट खोकर 173 रन बना लिए हैं. टीम इंडिया जीत से आठ विकेट दूर हैं. कल यानी 13 अक्टूबर को चौथे दिन का खेल भारतीय सायनुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs West Indies, 2nd Test Match 2025 Day 3 Stumps Scorecard: तीसरे दिन का खेल खत्म, वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में बनाए 173 रन, टीम इंडिया जीत से 8 विकेट दूर; यहां देखें स्कोरकार्ड

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

वेस्टइंडीज की दूसरी पारी

पहली पारी में फॉलोऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज निराशानजक रहा और महज 17 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया हैं. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरी पारी में 49 ओवर में दो विकेट खोकर 173 रन बना लिए हैं. टीम इंडिया जीत से आठ विकेट दूर हैं. वेस्टइंडीज की टीम अभी भी टीम इंडिया से 105 रन पीछे हैं. वेस्टइंडीज की तरफ से जॉन कैम्पबेल ने सबसे ज्यादा नाबाद 87 रनों की पारी खेली. जॉन कैम्पबेल के अलावा शाइ होप ने नाबाद 66 रन बनाए. जॉन कैम्पबेल नाबाद 87 रन और शाइ होप नाबाद 66 रन बनाकर खेल रहे हैं.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला.

टीम इंडिया की पहली पारी

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 58 रन बोर्ड पर जड़ दिए. टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 134.2 ओवरों में पांच विकेट खोकर 518 रनों पर घोषित कर दी.

टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल ने सबसे ज्यादा 175 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान यशस्वी जयसवाल ने 258 गेंदों पर 22 चौके लगाए. यशस्वी जयसवाल के अलावा कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन बनाए.

दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम को जोमेल वारिकन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से जोमेल वारिकन ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. जोमेल वारिकन के अलावा रोस्टन चेज़ ने एक विकेट चटकाया.

वेस्टइंडीज की पहली पारी

दूसरे दिन लंच ब्रेक के बाद पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज निराशानजक रहा और महज 21 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. तीसरे दिन वेस्टइंडीज की पहली पारी 81.5 ओवरों में 248 रन बनाकर सिमट गई. इसके बाद टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन दे दिया. पहली पारी में टीम इंडिया अभी भी वेस्टइंडीज से 270 रन आगे हैं. वेस्टइंडीज की तरफ से एलिक अथानाज़ ने सबसे ज्यादा 41 रनों की पारी खेली. एलिक अथानाज़ के अलावा शाई होप ने 36 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को रवींद्र जडेजा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम किए. कुलदीप यादव के अलावा रवींद्र जडेजा ने तीन विकेट चटकाए.

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Arun Jaitley Stadium Pitch Report)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा हैं. दिल्ली की अरुण जेटली स्टेडियम की पिच (Delhi Arun Jaitley Stadium Pitch Report) को बल्लेबाजी के मददगार साबित हो सकती है. इसके साथ ही यहां एक तेज आउटफील्ड और थोड़ी छोटी बाउंड्री भी हैं. इस मैदान पर खेला गया आखिरी टेस्ट मैच 2023 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच था. इस मैदान के रिकॉर्ड्स की बात करें (IND vs WI Test Delhi Records) तो टीम इंडिया ने 35 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से 14 मैचों में उन्हें जीत मिली, जबकि 6 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

15 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए. वहीं, इस मैदान पर वेस्टइंडीज ने कुल 7 टेस्ट मैच खेले है, जिसमें 2 मैच में उन्हें जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा था. दिल्ली के मैदान पर विंडीज टीम 2011 के बाद पहली बार मैच खेलने उतरेगी. आखिरी बार 14 साल पहले दिल्ली के मैदान पर भारत-वेस्टइंडीज का मैच खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को पांच विकेट से जीत मिली थी. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला चुनना पसंद करती है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए प्रमुख खिलाड़ी (IND vs WI Key Players To Watch Out): शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, शाई होप और जेडेन सील्स पर इस मुकाबले में सबकी नज़रें होंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान (IND vs WI Mini Battle): टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वेस्टइंडीज के जेडेन सील्स के बीच की टक्कर रोमांचक रहेगी. वहीं शाई होप और रवींद्र जडेजा की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल कब और कहां पर खेला जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा हैं.

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल कितने बजे से शुरू होगा?

कल यानी 13 अक्टूबर को चौथे दिन का खेल सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा.

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा? (Where And How To Watch IND vs WI 2nd Test Day 4 Live Telecast)

एशिया कप के मैचों का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर हो रहा था, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज का लाइव मैच इस चैनल पर नहीं आएगा. भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर लाइव आएगा.

कहां देखें भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल की लाइव स्ट्रीमिंग? (Where And How To Watch IND vs WI 2nd Test Day 4 Live Streaming)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगा.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.