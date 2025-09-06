India vs United Arab Emirates, Asia Cup 2025 2nd Match Live Streaming In India: एशिया कप में इस टीम के साथ अपना पहला मुकाबला खेलेगा भारत, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारत बनाम यूएई (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team, Asia Cup 2025 2nd Match Live Streaming: एशिया कप 2025 का दूसरा मुकाबला 10 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले टी20 एशिया कप में हिस्सा लेगी. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहें हैं. जबकि, टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Hardik Pandya Stats In T20I Asia Cup: टी20 एशिया कप में कुछ ऐसा रहा हैं हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन, यहां देखें घातक आलराउंडर के आकंड़ें

आगामी एशिया कप में टीम इंडिया को ग्रुप ए में जगह मिली है. इस ग्रुप में टीम इंडिया के साथ यूएई, ओमान और पाकिस्तान की टीम भी है. टीम इंडिया को टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला यूएई की टीम के खिलाफ खेलना है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला 10 सितंबर को खेला जाएगा.

इस मैदान पर यूएई से टकराएगी टीम इंडिया (IND vs UAE Match Venue)

आगामी एशिया कप में टीम इंडिया को अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ दुबई के मैदान पर 10 सितंबर को खेलना है. इस मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड टी20 इंटरनेशनल में लगभग बराबर का देखने को मिला है. इस मैदान पर टीम इंडिया ने अब तक नौ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया को पांच मुकाबलों में जहां जीत मिली है वहीं चार मैचों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया के लिए आगामी एशिया कप अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए काफी अहम रहने वाला है.

इतने बजे शुरू होगा टीम इंडिया और यूएई के बीच मुकाबला (IND vs UAE Match Time?)

बता दें कि एशिया कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान जब किया गया था तो उसमें सभी मुकाबलों की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से होनी थी, लेकिन यूएई में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए सभी मुकाबले आठ बजे से खेले जाएंगे. ऐसे में अब टीम इंडिया और यूएई के बीच होने वाला ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले का टॉस शाम 7:30 पर होगा.

कहां पर टीम इंडिया बनाम यूएई के बीच मैच की देख सकते लाइव स्ट्रीमिंग (How And Where To Watch IND vs UAE Match Live Streaming And Telecast In India)

एशिया कप 2025 के मैचों के भारत में लाइव टेलीकास्ट का अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. ऐसे में टीवी पर टीम इंडिया बनाम यूएई मैच का सीधा प्रसारण सोनी टेन 1 और सोनी टेन 3 चैनल पर किया जाएगा. वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर बात की जाए तो टीम इंडिया बनाम यूएई मुकाबले को फैंस ऑनलाइन सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं. इसके अलावा फैंस अपने स्मार्ट टीवी पर सोनी लिव ऐप पर लॉगिन कर मैच देख सकते हैं.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.