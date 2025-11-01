IND-W vs SA-W ICC Women’s CWC 2025 Final Dream11 Fantasy Prediction: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल में होगी कांटे टक्कर, ऐसे बनाएं अपनी विनिंग ड्रीम11 फैंटेसी टीम

India Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team Dream11 Fantasy Prediction: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप(ICC Women's World Cup) 2025 का फाइनल मुकाबला 02 नवंबर(रविवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में खेला जाएगा. महिला वनडे विश्व कप 2025 का ग्रैंड फिनाले भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा. दर्शक इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार पर देख सकेंगे. वहीं, फैंटेसी क्रिकेट प्रेमी भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप 2025 फाइनल के लिए सर्वश्रेष्ठ फैंटेसी इलेवन टीम की जानकारी भी नीचे पा सकते हैं. आईसीसी महिला विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला टीम होगी मालामाल! बीसीसीआई देगी 125 करोड़ की इनामी राशि; रिपोर्ट्स
भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में यादगार जीत दर्ज कर फाइनल में पहुंची है. यह तीसरी बार है जब भारतीय महिला टीम विश्व कप फाइनल में जगह बनाई है. 2005 और 2017 में ‘विमेन इन ब्लू’ खिताब से चूक चुकी थी, लेकिन इस बार हरमनप्रीत कौर की अगुआई में टीम किसी भी हालत में यह मौका गंवाना नहीं चाहेगी. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका महिला टीम टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार बनकर उभरी है. उन्होंने धीमी शुरुआत के बाद शानदार वापसी की और अपने खिलाड़ियों के लगातार प्रदर्शन के दम पर विरोधियों पर दबाव बनाया. लॉरा वोल्वार्ट की कप्तानी में प्रोटियाज टीम जानती है कि उनकी ताकत क्या है और वे भारत को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 संभावित प्लेइंग इलेवन (IND-W vs SA-W Probable Playing XI):
भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, राधा यादव, रेनुका सिंह ठाकुर, श्री चारानी, क्रांति गौड़
दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: लौरा वोल्वार्ट (कप्तान), तजमिन ब्रिट्स, ऐनीक बॉश, सुने लूस, मरीज़ैन कैप, सीनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), एनेरी डर्कसन, क्लोई ट्रायॉन, नादिन डे क्लर्क, अयाबोंगा खाका, नोंकुलुलेको म्लाबा
IND-W बनाम SA-W वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- ऋचा घोष (IND-W) को भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.
IND-W बनाम SA-W वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- मैरिज़ेन कप्प (SA-W), दीप्ति शर्मा (IND-W), नादिन डी क्लर्क (SA-W) को भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.
IND-W बनाम SA-W वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- क्रांति गौड़ (IND-W), नॉनकुलुलेको म्लाबा (SA-W) आपकी भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.
IND-W बनाम SA-W वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन लाइनअप: ऋचा घोष (IND-W), लौरा वोल्वार्ड्ट (SA-W), स्मृति मंधाना (IND-W), जेमिमा रोड्रिग्स (IND-W), ताज़मिन ब्रिट्स (SA-W), हरमनप्रीत कौर (IND-W), मैरिज़ेन कप्प (SA-W), दीप्ति शर्मा (IND-W), नादिन डी क्लर्क (SA-W), क्रांति गौड़ (IND-W), नॉनकुलुलेको म्लाबा (SA-W)
भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 ड्रीम11 फैंटसी टीम के कप्तान के रूप में जेमिमा रोड्रिग्स (IND-W) और उप-कप्तान के रूप में लॉरा वोलवार्ट (SA-W) को चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते हैं.