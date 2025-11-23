India vs South Africa, 2nd Test Match Day 2 Live Streaming: थोड़ी देर में शुरू होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे दिन का खेल, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

ऋषभ पंत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd Test Match Day 2 Live Streaming: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टीम इंडिया को 30 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. सीरीज का पहला ही मैच हारकर टीम इंडिया इस वक्त बैकफुट पर है. दूसरे दिन का खेल आज यानी 23 नवंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जाएगा. अब दूसरे टेस्ट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका सीरीज में बराबरी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. यह भी पढ़ें: IND vs SA ODI 2025: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ से बाहर हुए शुभमन गिल! रोहित शर्मा- विराट कोहली नहीं बल्कि यह खिलाड़ी संभालेंगे टीम इंडिया की कमान

गुवाहाटी में खेले जा रहे टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट का पहला दिन लगभग बराबरी का रहा. दिन का खेल खत्म होने तक तेम्बा बावुमा की टीम ने अपने 6 विकेट खो दिए थे. हालांकि, दक्षिण अफ्रीका ने 247 रन भी बना लिए हैं. काइल वेरिन नाबाद एक रन और सेनुरन मुथुसामी नाबाद 25 रन स्टंप्स तक क्रीज पर मौजूद थे.

ऐसा रहा पहले दिन का खेल

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी रही और पहले विकेट के लिए एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने 161 गेंदों में 82 रन की साझेदारी निभाई. इन दोनों के आउट होने के बाद ट्रिस्टन स्टब्स (49) और बावुमा (41) ने पारी संभाली और दोनों के बीच 84 रन की साझेदारी हुई. हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने दोनों बल्लेबाजों को बड़ी पारी नहीं खेलने दिया. कुलदीप यादव ने पहले दिन 3 विकेट लिए.

ऐसी रही भारतीय टीम की गेंदबाजी

टीम इंडिया के गेंदबाजों को विकेट लेने में काफी मेहनत करनी पड़ी. कुलदीप ने 17 ओवर गेंदबाजी की और 3 मेडन के साथ 48 रन देकर 3 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह ने 17 ओवर गेंदबाजी की और 6 मेडन के साथ 38 रन देकर 1 सफलता पाई. रविंद्र जडेजा ने 12 ओवर गेंदबाजी की और 1 मेडन के साथ 30 रन देकर 1 विकेट लिया. मोहम्मद सिराज ने भी 1 विकेट लिया. नितीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर को सफलता नहीं मिली.

IND vs SA 2nd Test Live Streaming And Telecast Details (टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका का दूसरा टेस्ट)

कहां और कहां खेला जाएगा टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल आज यानी 23 नवंबर से गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा.

कैसे देख सकते हैं टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल?

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच फैंस टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है.

फ्री में यूं देखें टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल?

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच फ्री में डीडी फ्री डिश पर फैंस देख सकते हैं.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.