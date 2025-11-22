IND vs SA ODI 2025: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ से बाहर हुए शुभमन गिल! रोहित शर्मा- विराट कोहली नहीं बल्कि यह खिलाड़ी संभालेंगे टीम इंडिया की कमान

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज़ से पहले एक बड़ा झटका लगा है. टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण पूरी सीरीज़ से बाहर हो गए हैं. यह चोट उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान लगी थी, जब ईडन गार्डन्स में वे सिर्फ तीन गेंद खेलने के बाद ही रिटायर हर्ट हो गए थे. चोट इतनी गंभीर रही कि वे न सिर्फ पीछा करते हुए बल्लेबाजी करने नहीं उतरे, बल्कि दूसरा टेस्ट भी मिस कर रहे हैं. अब गिल की वनडे सीरीज़ में भी वापसी की उम्मीद नहीं है. एशेज ओपनर में धमाकेदार जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने टॉप स्थान किया मजबूत, यहां देखें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल में बाकि टीमों का हाल

गिल के बाद उपकप्तान श्रेयस अय्यर की चोट ने टीम को और संकट में डाल दिया है. अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में चोट लगी थी और वे आईपीएल 2026 तक बाहर रह सकते हैं. ऐसे में कप्तान और उपकप्तान दोनों के अनुपस्थित होने पर चयनकर्ताओं के सामने नई जिम्मेदारी है.

KL राहुल संभालेंगे कप्तानी

अजीत आगारकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने रोहित शर्मा की ओर वापस नहीं जाने का फैसला किया है. उनकी जगह KL राहुल को वनडे सीरीज़ के लिए स्टैंड-इन कप्तान नियुक्त किया जाएगा. राहुल इससे पहले भारत के ऑल-फॉर्मेट उपकप्तान रह चुके हैं और तीनों प्रारूपों में कप्तानी का अनुभव रखते हैं. 2023 में उपकप्तान पद से हटाए जाने के बाद वे अब दोबारा नेतृत्व की भूमिका में दिखाई देंगे.

राहुल वनडे टीम के नियमित सदस्य हैं और विकेटकीपिंग भी उन्हीं के जिम्मे होगी. ऋषभ पंत की वनडे टीम में वापसी की उम्मीद है, हालांकि राहुल ही पहले विकल्प बने रहेंगे. भारत इस सीरीज़ के लिए नए उपकप्तान की भी नियुक्ति कर सकता है. वनडे फार्मेट में राहुल अब तक 12 मुकाबलों में 8 जीत दिला चुके हैं.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का संभावित स्क्वॉडः रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज