India vs Pakistan Asia Cup 2025: आगामी एशिया कप में इतनी बार होगी टीम इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर? एक क्लिक पर देखें तारीख और वेन्यू सहित पूरी डिटेल्स

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India vs Pakistan Asia Cup 2025: एशिया कप (Asia Cup) का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया हैं. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (India National Cricket Team) इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Sri Lanka National Cricket Team) को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Pakistan National Cricket Team) को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी.

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में सौंपी गई है. वहीं शुभमन गिल को टीम का उपकप्तान बनाया गया हैं.

इस बार सबसे बड़ा मुकाबला टीम इंडिया और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच देखने को मिल सकता है. दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति के बाद पहली बार दोनों टीमें एक-दूसरे से टकराएंगी. एशिया कप में टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीम का आमना-सामना तीन बार हो सकता है.

टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला

आगामी एशिया कप में टीम इंडिया अपनी पहला मैच 10 सितंबर को यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) की टीम के खिलाफ खेलेगी. वहीं पाकिस्तान का पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ होगा. लेकिन इसके बाद सबकी निगाहें 14 सितंबर को होने वाले हाईवोल्टेज मुकाबले पर टिकी होंगी, क्योंकि इस दिन टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार क्रिकेट मैच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में होगा. ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

सुपर 4 में दोबारा भीड़ सकती हैं दोनों टीमें

एशिया कप में टीमें दो ग्रुप में रखी गई हैं. ग्रुप ए में टीम इंडिया, पाकिस्तान, ओमान और यूएई हैं. ग्रुप बी में अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग चीन है. इन दोनों ग्रुप में से दो-दो टीमें सुपर 4 में पहुंचेंगी. अगर ग्रुप ए से टीम इंडिया और पाकिस्तान क्वालीफाई करते हैं, तब सुपर-4 में फिर एक बार दोनों टीमों के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है. टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये मैच दुबई या अबू धाबी में खेला जा सकता है, जो कि भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे ही शुरू होगा.

फाइनल में होगी टीम इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर? (IND vs PAK)

सुपर-4 में बेहतर प्रदर्शन के बाद अगर फाइनल के लिए टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीम क्वालीफाई कर लेती हैं, तब एशिया कप 2025 में ही तीसरी बार इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है. एशिया कप का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को भारतीय समयानुसार ये फाइनल मैच भी शाम 7:30 बजे से दुबई में खेला जाएगा.

एशिया कप के लिए दोनों टीमों का स्क्वाड

टीम इंडिया (Team India Squad For Asia Cup 2025): सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

पाकिस्तान (Pakistan Squad For Asia Cup 2025): सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सैम अय्यूब, सलमान मिर्जा, शाहीन आफरीदी और सुफ‍ियान मुकीम.

नोट: एशिया कप 2025 के सभी मुकाबलों का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.