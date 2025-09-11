India vs Pakistan, 6th Match Asia Cup 2025 Live Streaming In India: सोनी के अलावा यहां भी उठा सकते हैं भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले का लुफ्त, लाइव देखने के लिए बस करना होगा ये काम

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 6th Match Live Streaming In India: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का छठां मुकाबला रविवार यानी 14 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां टूर्नामेंट की शुरुआत बड़ी जीत से करना चाहेगा, वहीं पाकिस्तान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? अबू धाबी में बांग्लादेश बनाम हांगकांग के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

टीम इंडिया और पाकिस्तान टी20 हेड टू हेड (IND vs PAK T20I Head to Head)

टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब तक एशिया कप टी20 फॉरमेट में तीन मुकाबले खेले गए है. इस दौरान टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दोनों टीमों के साल 2016 में और दूसरा 2022 में मुकाबले खेले गए हैं. दोनों सीजन को मिलाकर टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीमें तीन बार एक-दूसरे के सामने आई हैं. दो मैचों में टीम इंडिया को जीत मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजयी रहा था. टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉरमेट के अब तक 13 मैच खेले गए हैं. इसमें 10 मैचों में टीम इंडिया विजयी रही है. तीन मैच पाकिस्तान जीती है.

एशिया कप के मैचों का लाइव प्रसारण सोनी पर हो रहा है. लेकिन अगर आपको एशिया कप के मैच देखने हैं तो सोनी के अलावा एक और जगह फैंस देख सकते हैं. अगर फैंस को टीवी पर मैच देखना है तो उसके लिए सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के कई चैनल पर मैच लाइव आ रहे हैं. वहीं अगर फैंस को मैच अपने मोबाइल पर देखना है तो उसके लिए सोनी लिव है, हालांकि अगर आपने ​बहुत दिन से इस एप को नहीं खोला है तो अब खोलते ही सबसे पहले अपडेट जरूर कर लीजिएगा. वहीं अगर ये एप फैंस के मोबाइल में नहीं है तो उसे इंस्टाल करना होगा.

फैन कोड पर भी उठा सकते हैं मुकाबले का लुफ्त

फैंस अगर आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स और मोबाइल पर सोनी लिव एप पर मैच नहीं देख पा रहे है, तो एशिया कप के मैच फैन कोड एप पर भी आ रहे हैं. इसके लिए फैंस को इस एप को डाउनलोड करना होगा. फैन कोड पर ​बहुत सारे खेल आते हैं, जिन्हें आप बड़े आराम से देख सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको एक निर्धारित फीस जमा करनी होगी. उसके लिए फैंस को केवल 25 रुपये खर्च करने हैं, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा ​एशिया कप यहीं देखने का मन बना रहे हैं तो उसके लिए 189 रन रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2025 का छठा मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला 14 सितंबर को दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2025 के छठे मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें? (IND vs PAK, 6th T20I Match Live Telecast)

भारतीय दर्शकों के लिए भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) है. भारत बनाम यूएई एशिया कप 2025 मैच Sony Sports टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 के छठे मैच का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें? (IND vs PAK, 6th T20I Match Live Streaming)

भारतीय दर्शकों के लिए भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) है. भारतीय दर्शकों के लिए बांग्लादेश बनाम हांगकांग एशिया कप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैचों को देखने के लिए दर्शकों को SonyLiv का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.