Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? अबू धाबी में बांग्लादेश बनाम हांगकांग के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

बांग्लादेश बनाम हांगकांग (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Hong Kong National Cricket Team, Asia Cup 2025 3rd Match Satta Bazar Favourite Team: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला आज यानी 11 सितंबर को बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में हांगकांग अपना पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 94 रन से हार चुकी है. ऐसे में वह इस मैच को हर हाल में अपने नाम करना चाहेंगे. वहीं, बांग्लादेश की टीम जीत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहें हैं. जबकि, हांगकांग की कमान यासिम मुर्तजा (Yasim Murtaza) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Hong Kong, 3rd Match Asia Cup 2025 Live Toss And Scorecard: तीसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इस मैच में बांग्लादेश मजबूत दावेदार माना जा रहा है. कप्तान लिटन दास की अगुवाई में उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मजबूत हैं. यह मुकाबला बांग्लादेश के लिए खिताब की दौड़ की शानदार शुरुआत करने का मौका है. दूसरी तरफ, हाल ही में अफगानिस्तान के हाथों मिली करारी हार के बाद हांगकांग दबाव में होगी. हांगकांग कप्तान यासिम मुर्तजा अनुभव के सहारे उलटफेर करने की कोशिश करेंगे.

बांग्लादेश और हांगकांग टी20 हेड टू हेड (BAN vs HK T20I Head to Head)

बांग्लादेश और हांगकांग के बीच अबतक सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया है. इस दौरान बांग्लादेश का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश ने यह मुकाबला अपने नाम किया था.साल 2014 के टी20 वर्ल्ड कप के राउंड वन के दौरान हुआ था. इस मैच में हांगकांग ने 19.4 ओवर में 109 रनों का लक्ष्य हासिल करके 2 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की थी. आज के मुकाबले में हांगकांग की टीम जीत का स्वाद चखना चाहेगी.

बांग्लादेश बनाम हांगकांग मैच पर सट्टा बाजार गर्म (BAN vs UAE Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (BAN vs UAE Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में बांग्लादेश की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन हांगकांग की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.