Bangladesh vs Hong Kong, 3rd Match Asia Cup 2025 Live Toss And Scorecard: तीसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
Bangladesh National Cricket Team vs Hong Kong National Cricket Team, Asia Cup 2025 3rd Match Live Toss And Scorecard Update: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला आज यानी 11 सितंबर को बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में हांगकांग अपना पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 94 रन से हार चुकी है. ऐसे में वह इस मैच को हर हाल में अपने नाम करना चाहेंगे. वहीं, बांग्लादेश की टीम जीत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहें हैं. जबकि, हांगकांग की कमान यासिम मुर्तजा (Yasim Murtaza) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश/हांगकांग के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं.

बांग्लादेश ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला (BAN vs HK 3rd T20I Live Toss Update)

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs HK 3rd T20I Playing XI)

बांग्लादेश (BAN Playing XI): परवेज़ हुसैन इमोन, तंज़ीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तंज़ीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.

हांगकांग (Hong Kong Playing XI): जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमन रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, कल्हन चल्लू, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), ऐजाज खान, एहसान खान, आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Hong Kong National Cricket Team Scorecard)

इस मैच में बांग्लादेश मजबूत दावेदार माना जा रहा है. कप्तान लिटन दास की अगुवाई में उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मजबूत हैं. यह मुकाबला बांग्लादेश के लिए खिताब की दौड़ की शानदार शुरुआत करने का मौका है. दूसरी तरफ, हाल ही में अफगानिस्तान के हाथों मिली करारी हार के बाद हांगकांग दबाव में होगी. हांगकांग कप्तान यासिम मुर्तजा अनुभव के सहारे उलटफेर करने की कोशिश करेंगे.

बांग्लादेश और हांगकांग के बीच अबतक सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया है. इस दौरान बांग्लादेश का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश ने यह मुकाबला अपने नाम किया था.साल 2014 के टी20 वर्ल्ड कप के राउंड वन के दौरान हुआ था. इस मैच में हांगकांग ने 19.4 ओवर में 109 रनों का लक्ष्य हासिल करके 2 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की थी. आज के मुकाबले में हांगकांग की टीम जीत का स्वाद चखना चाहेगी.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.