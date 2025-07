India vs England, 3rd Test Match 2025 Day 3 Lunch Break Scorecard: लंच ब्रेक तक टीम इंडिया ने बनाए 353 रन, केएल राहुल और ऋषभ पंत के नाम रहा पहला सेशन; यहां देखें स्कोरकार्ड

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 3rd Test Match 2025 Day 3 Lunch Break Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का तीसरा मुकाबला 10 जुलाई से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lords) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 337 रनों से करारी शिकस्त दी. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं.आज यानी 12 जुलाई को तीसरे दिन का खेल जारी हैं. तीसरे दिन का लंच ब्रेक हो गया हैं. तीसरे दिन का लंच ब्रेक होने तक टीम इंडिया ने 65.3 ओवर में चार विकेट खोकर 248 रन बना लिए हैं. केएल राहुल नाबाद 98 रन बनाकर खेल रहे हैं. दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज 20 जून से 4 अगस्त तक खेली जाएगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: India vs England, 3rd Test Match 2025 Day 3 Live Score Update: टीम इंडिया की पारी लड़खड़ाई, ऋषभ पंत हुए रनआउट

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

Lunch on Day 3 of the Lord's Test!

Solid show with the bat from #TeamIndia in the first session, courtesy KL Rahul and Rishabh Pant 💪

A fine 74-run knock by Rishabh Pant comes to an end while KL Rahul is unbeaten on 98* 👏👏

