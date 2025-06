India vs England, 2nd Test Match 2025: बर्मिंघम के मैदान पर इन भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया कोहराम, जड़ें हैं टेस्ट शतक; लिस्ट में दो एक्टिव खिलाड़ी शामिल

ऋषभ पंत (Photo Credit: X/@BCCI)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 2nd Test Match 2025: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला 2 जुलाई से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन ग्राउंड्स (Edgbaston Ground) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. पहले टेस्ट में इंग्लैंड की टीम ने टीम इंडिया को पांच विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. बर्मिंघम में होने वाले दूसरे टेस्ट में भी मेजबान टीम का पलड़ा भारी हो सकता हैं. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज 20 जून से 4 अगस्त तक खेली जाएगी. यह भी पढ़ें: India vs England, 2nd Test Match Date And Time: इस दिन से खेला जाएगा टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच, बस एक क्लिक पर चेक करें तारीख और समय

पहले मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा. ऐसे में अगले मैच में टीम इंडिया मजबूती से वापसी कर हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी. बर्मिंघम में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की टीम ने अपने स्क्वॉड में बड़ा बदलाव किया. जिसके तहत खतरनाक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की चार साल बाद वापसी हुई. जोफ्रा आर्चर के आने से इंग्लैंड का गेंदबाजी आक्रमण पहले से अधिक मजबूत होगा. वहीं दूसरी ओर जोफ्रा आर्चर के आने से टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई है. इंग्लिश कंडिशंस में भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ जोफ्रा आर्चर कहर बरपा सकते हैं. टीम इंडिया में ज्यादा युवा खिलाड़ी हैं. जिन्हें जोफ्रा को खेलने का ज्यादा अनुभव नहीं है.

बर्मिंघम में शतक जड़ चुके हैं ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा

भारत और इंग्लैंड के बीच साल 2022 में बर्मिंघम के मैदान पर टेस्ट मैच खेला गया था. इस टेस्ट मैच में ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा दोनों ने ही शतक लगाए थे. तब इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में ऋषभ पंत ने 146 रन और रवींद्र जडेजा ने 104 रनों की पारी खेली थी. इन दोनों की शतकीय पारी की बदौलत ही पहली पारी में टीम इंडिया 416 रन बनाई थी. लेकिन इस मैच की दूसरी पारी में भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. इसी वजह से टीम इंडिया को विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा था.

बर्मिंघम के मैदान पर टीम इंडिया के लिए चार बल्लेबाजों ने टेस्ट शतक लगाए हैं. इनमें ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के नाम शामिल हैं. सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली टेस्ट को अलविदा कह चुके हैं. वहीं ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट स्क्वाड में शामिल हैं. इन दोनों खिलाड़ियों का इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी खेलना लगभग तय है.

बर्मिंघम में विराट कोहली ने खेली थी शतकीय पारी

टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने साल 2018 में बर्मिंघम के मैदान पर टेस्ट शतक लगाया था. उस मुकाबले में विराट कोहली ने 225 गेंदों में 149 रन बनाए थे, जिसमें 22 चौके और एक छक्का शामिल रहा था. विराट कोहली ने पूरी पारी के दौरान सधी हुई बल्लेबाजी की और गलत स्ट्रोक खेलने से परहेज किया था. बर्मिंघम के ग्राउंड में विराट कोहली सबसे बड़ी टेस्ट पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं.

1996 में सचिन तेंदुलकर ने जड़ा था शतक

टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने साल 1996 में बर्मिंघम के मैदान पर टेस्ट शतक लगाया था. उस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 177 गेंदों में 122 रन बनाए थे, जिसमें 19 चौके और एक छक्का लगाया था. सचिन तेंदुलकर के अलावा बाकी के बल्लेबाज अच्छा करने में बुरी तरह से विफल साबित हुए थे. बर्मिंघम के मैदान पर सचिन तेंदुलकर टेस्ट शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी हैं.

पहले टेस्ट की दोनों पारियों में लगाए थे शतक ऋषभ पंत

इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत ने पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाए थे. ऋषभ पंत ने पहली पारी में 134 रन और दूसरी पारी में 118 रन बनाए थे. पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया था. दूसरी तरफ, रवींद्र जडेजा ने गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया था. पहले टेस्ट मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल ने दोनों खिलाड़ियों की तारीफ भी की थी. ऐसे में इन दोनों का दूसरे टेस्ट में खेलना लगभग तय लग रहा है.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.