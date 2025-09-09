IND vs UAE Asia Cup 2025 Preview: एशिया कप के दूसरे मैच में संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगी टीम इंडिया, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारत बनाम यूएई (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team Match Preview: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Ind vs UAE) के बीच एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला 10 सितंबर (बुधवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला जाएगा. उद्घाटन मुकाबले के बाद अब सबकी नज़रें मौजूदा चैंपियन भारत पर होंगी, जो इस टूर्नामेंट की सबसे मज़बूत दावेदार टीम मानी जा रही है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया हाल ही में टी20आई विश्व कप जीत चुकी है और शानदार फॉर्म में है. संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ एशिया कप मैच में इन दिग्गजों के साथ उतरेगी टीम इंडिया, जानीय कैसी होगी भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन?

वहीं दूसरी ओर, यूएई टीम इस प्रतियोगिता में अंडरडॉग्स के रूप में उतर रही है. हालांकि छोटे फॉर्मेट में हाल के वर्षों में कई उलटफेर देखने को मिले हैं और भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी चौंकाने वाले नतीजे का शिकार न बने. यूएई की टीम ने हाल ही में अपनी सरज़मीं पर हुई ट्राई-सीरीज़ 2025 में एक भी मैच नहीं जीता था और अब इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी. भारत के लिए प्लेइंग इलेवन का चुनाव एक चुनौती हो सकता है. विकेटकीपर की भूमिका को लेकर संजू सैमसन और जितेश शर्मा में से किसे मौका मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी. इसके अलावा शुभमन गिल किस स्थान पर बल्लेबाज़ी करेंगे, यह भी चर्चा का विषय है. दूसरी तरफ यूएई की टीम अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा जोश पर भरोसा दिखाएगी.

टी20 में भारत बनाम यूएई हेड टू हेड रिकार्ड्स (IND vs UAE Head to Head Records): अब तक भारत और यूएई के बीच केवल एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला गया है. यह मैच 3 मार्च 2016 को एशिया कप के दौरान हुआ था, जिसमें भारत ने यूएई को 81/9 पर रोकने के बाद लक्ष्य 10.2 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया था. यह दूसरा अवसर होगा जब दोनों टीमें टी20आई में आमने-सामने होंगी.

भारत बनाम यूएई एशिया कप 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (IND vs UAE Key Players To Watch Out): सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद वसीम ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (IND vs UAE Mini Battle): शुभमन गिल और यूएई स्पिनर सिमरनजीत सिंह की भिड़ंत दिलचस्प रहेगी. वहीं हार्दिक पंड्या बनाम मोहम्मद वसीम की टक्कर भी मैच के नतीजे को प्रभावित कर सकती है.

भारत बनाम यूएई एशिया कप 2025 का दूसरा मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम यूएई राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 का मुकाबला 10 सितंबर (बुधवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

भारत बनाम यूएई एशिया कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए भारत बनाम यूएई एशिया कप 2025 मैच का आधिकारिक प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर होगा. यह मैच Sony Sports टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा. वहीं, मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शकों को लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए SonyLIV का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.

भारत बनाम यूएई एशिया कप 2025 के दूसरे मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव

यूएई राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अलीशान शरीफ, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद रोहिद, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह