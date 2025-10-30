IND vs AUS 2nd T20I 2025, Melbourne Weather Report: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 में भी बाधा डालेगी बारिश? यहां जानें कैसा रहेगा मेलबर्न में मौसम का मिजाज

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न(Credit: X/@MCG)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, Melbourne Weather Report: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ का दूसरा मुकाबले 31 अक्टूबर(शुक्रवार) को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में खेला जाएगा. पहला T20I मैच बारिश के कारण बिना नतीजे के खत्म हो गया था., जब भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9.4 ओवर में 97/1 का स्कोर बनाया था. अब दोनों टीमें सीरीज के दूसरे मैच में आमने-सामने होंगी और 1-0 की बढ़त लेने की कोशिश करेंगी. मेजबान ऑस्ट्रेलिया अपनी जीत की लय जारी रखने और वनडे सीरीज में 2-1 से मिली जीत के बाद टी20आई सीरीज भी अपने नाम करने की उम्मीद करेगा. टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया दुसरे टी20 में होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दूसरी ओर, नंबर एक T20I टीम भारत, छोटे प्रारूप में अपनी बढ़त बनाए रखने और ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टी20आई में चौंकाने का लक्ष्य लेकर उतरेगा. आइए देखते हैं इस मैच से पहले हेड-टू-हेड रिकॉर्ड और मुख्य खिलाड़ियों की जानकारी, जो इस मुकाबले को रोमांचक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

मेलबर्न में मौसम का मिजाज(Melbourne Weather Report)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 31 अक्टूबर 2025 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले दूसरे टी20 मैच के दिन मेलबर्न का मौसम ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा. पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना बनी रहेगी. AccuWeather के अनुसार, बारिश की संभावना लगभग 87 प्रतिशत है और बादल बहुत घने रहेंगे, जिससे मैच के दौरान तेज बारिश या गरज वाले तूफान की संभावना भी है. स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे शुरू होने वाले मैच के समय बारिश की संभावना लगभग 71 प्रतिशत रहेगी और लगभग 1.4 मिमी बारिश हो सकती है.

तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और हवा 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है और बड़े शहर के मैदान की वजह से बल्लेबाजों को भी अच्छा खेल दिखाने का मौका मिलेगा. हालांकि, बारिश के कारण मैच में व्यवधान हो सकता है, जो पिछले मैच की तरह फिर से खेल का असर डाल सकता है. इसलिए दर्शकों को बारिश का ख्याल रखते हुए तैयार रहना चाहिए.