IND U-19 vs ENG U-19 5th Youth ODI 2025 1st Inning Scorecard: आखिरी अंडर19 यूथ वनडे में भारत ने इंग्लैंड को दिया 211 रनों का लक्ष्य, इंग्लिश गेंदबाज़ों ने दिखाया दम, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

England U19 vs India U19(Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Under 19 National Cricket Team vs India Under 19 National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की यूथ वन-डे सीरीज(Youth ODI) 2025 का 5वां मुकाबला 07 जुलाई(सोमवार) को वॉर्सेस्टर( Worcester) के न्यू रोड ग्राउंड (New Road Ground) में खेला जा रहा हैं. आखिरी मुकाबले में भारत U19 टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 210 रन बनाए. इस निर्णायक मुकाबले में इंग्लैंड के गेंदबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन किया और नियमित अंतराल पर विकेट लेकर भारत की बल्लेबाज़ी को बांधे रखा. पहले 10 ओवर के पावरप्ले में भारत की टीम ने 46 रन बनाए लेकिन 2 विकेट भी गंवाए, जिससे दबाव शुरू से ही बन गया था. बाद के ओवरों में भी रन बनाना आसान नहीं था और इंग्लैंड के गेंदबाज़ों ने कसी हुई गेंदबाज़ी की. भारतीय अंडर19 टीम ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, इंग्लैंड पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

शीर्ष क्रम लड़खड़ाया, मिडिल ऑर्डर ने संभाली पारी

भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. कप्तान आयुष म्हात्रे मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद विहान मल्होत्रा भी बिना कोई रन बनाए चलते बने. स्कोरबोर्ड पर जब सिर्फ 9 रन थे, तब भारत के दो विकेट गिर चुके थे. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने 42 गेंदों में 34 रनों की अहम पारी खेली जिसमें उन्होंने 3 चौके लगाए. उन्होंने राहुल कुमार (21 रन) के साथ मिलकर स्कोर को थोड़ा स्थिरता दी. हालांकि राहुल 18वें ओवर में आउट हो गए। विकेटकीपर बल्लेबाज़ हरवंश पंगालिया ने 37 गेंदों पर 24 रन बनाए लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सके.

आरएस अम्बरीश की फिनिशिंग योगदान

टीम के निचले क्रम में आरएस अम्बरीश ने शानदार 68 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने 81 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 1 छक्का लगाया. उनके अलावा अनमोलजीत सिंह ने अंत में 5 रन बनाकर अम्बरीश का साथ दिया. टीम के लिए 25 रन एक्स्ट्राज़ के रूप में मिले, जो स्कोर को 200 के पार पहुंचाने में सहायक रहे.

इंग्लैंड के गेंदबाज़ों का प्रदर्शन

इंग्लैंड की ओर से एएम फ्रेंच सबसे सफल गेंदबाज़ रहे. उन्होंने 10 ओवर में 2 विकेट लेकर सिर्फ 37 रन दिए. वहीं राल्फी अल्बर्ट ने भी 2 विकेट चटकाए और 10 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए. मैथ्यू फायरबैंक ने भी एक विकेट हासिल किया. सेबेस्टियन मॉर्गन, एलेक्स ग्रीन और एकांश सिंह को भी सफलता मिली. इंग्लैंड के सभी गेंदबाज़ों ने अनुशासित गेंदबाज़ी की और रन गति को नियंत्रित रखा.