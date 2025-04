Hyderabad vs Mumbai Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं SRH और MI का प्रदर्शन, यहां देखें सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के आकंड़ें

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians IPL Stats: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 41वां मुकाबला आज यानी 23 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में एसआरएच की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. RCB vs RR TATA IPL 2025: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ घरेलू मैदान पर रिकॉर्ड में सुधार करने उतरेगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बल्लेबाजों पर होगी नजरें

आईपीएल 2025 में अबतक सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने सात मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम को महज दो मुकाबलों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, मुंबई इंडियंस ने आठ मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम को चार मैच जीते और चार मुकाबले गंवाए हैं. ऐसे में दोनों टीमें अगले मैच को जीतकर अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करेगी. इस बीच दोनों टीमों का एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के आकंड़ें (MI vs SRH Head To Head In IPL)

आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के बीच अबतक कुल 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस का पड़ला भारी रहा हैं. मुंबई इंडियंस की टीम ने 14 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद को महज 10 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह दूसरी भिड़ंत है. इस सीजन के पहली भिड़ंत में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हराया था. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान दोनों टीमों ने एक-एक मैच अपने नाम किया था.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के इन खिलाड़ियों ने बरपाया कहर

सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 पारियों में 39.75 की औसत और 170.97 की स्ट्राइक रेट से 159 रन बनाए हैं. ट्रेविस हेड का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 62 रन रहा है. ट्रेविस हेड के अलावा घातक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 9 पारियों में 150.52 की स्ट्राइक रेट से 146 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 63 रन रहा है. गेंदबाजी में मोहम्मद शमी मुंबई इंडियंस के खिलाफ 15 पारियों में 32.71 की औसत के साथ 14 विकेट लेने में सफल रहे हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुंबई इंडियंस के इन खिलाड़ियों ने मचाया कोहराम

मुंबई इंडियंस के घातक सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 23 पारियों में 132.63 की स्ट्राइक रेट से 848 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 94 रन रहा है. रोहित शर्मा के अलावा सूर्यकुमार यादव ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 17 पारियों में 36.17 की औसत और 150.69 की स्ट्राइक रेट से 434 रन बनाए हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सूर्यकुमार यादव का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 102 रन रहा है. गेंदबाजी में अनुभवी जसप्रीत बुमराह ने 7.24 की इकॉनमी से सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 15 मैच में 17 विकेट लिए हैं.

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा है दोनों टीमों का प्रदर्शन

बता दें कि आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने घरेलू मैदान राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 61 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद को 37 मैच में जीत और 23 मुकाबलों में हार मिली है. वहीं, एक मैच टाई रहा है. इस मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 286 रन रहा है. दूसरी तरफ, मुंबई इंडियंस ने इस मैदान पर अब तक 13 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस को आठ मैच में जीत मिली है. पांच मुकाबलों में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा है. इस मैदान पर मुंबई इंडियंस का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 246 रन रहा है.

