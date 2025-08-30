Rashid Khan’s Elder Brother Haji Abdul Halim Passes Away: अफगानिस्तानी क्रिकेटर राशिद खान के बड़े भाई हाजी अब्दुल हलीम का निधन, यूएई त्रिकोणीय सीरीज़ के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दी श्रद्धांजलि, देखें वीडियो

बड़े भाई के साथ राशिद खान और पाकिस्तानी खिलाड़ी(Photo credit: Facebook and X )

Rashid Khan’s Elder Brother Haji Abdul Halim Passes Away: अफगानिस्तानी क्रिकेटर राशिद खान के परिवार से जुड़ी एक दुखद खबर सामने आई है. राशिद खान के बड़े भाई हाजी अब्दुल हलीम का 24 अगस्त को बीमारी के कारण निधन हो गया. इस दुखद समाचार की जानकारी राशिद खान ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर शेयर की. उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की ओर लौटना है. बड़े दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे बड़े भाई हाजी अब्दुल हलीम का बीमारी के चलते निधन हो गया है. मैं अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से अनुरोध करता हूं कि उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें." शारजाह में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रनों से हराकर ट्राई-सीरीज़ में किया शानदार आगाज, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

पूर्व अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी असगर अफगान ने भी राशिद खान के पोस्ट पर शोक संवेदना व्यक्त की. उन्होंने लिखा, "हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की ओर लौटना है. यही सही रास्ता है. अल्लाह हाजी साहब को माफ करे और परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे." इसके अलावा असगर अफगान ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर भी एक पोस्ट साझा करते हुए राशिद खान के बड़े भाई के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की.

राशिद खान के बड़े भाई हाजी अब्दुल हलीम का निधन

पूर्व अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेटर असगर अफ़ग़ान ने व्यक्त किया शोक

انالله وانا الیه راجعون It is with deep sorrow that I learned of the passing of the Elder Brother of @rashidkhan_19 (Haji Abdul Halim Shinwari). May Allah grant him the highest ranks of Paradise (Jannat al-Firdaus) and bestow beautiful patience upon their esteemed family. Ameen. pic.twitter.com/Azj6n0I8nf — Asghar Afghan (@MAsgharAfghan) August 24, 2025

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान के बड़े भाई के निधन के बाद उनके लिए दुआएं कीं. पत्रकार अताशम रियाज़ द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में पाकिस्तानी खिलाड़ी राशिद खान के साथ ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर दुआ करते हुए नजर आए. दुआ पूरी होने के बाद शाहीन अफरीदी और फखर जमां को राशिद खान को गले लगाते हुए देखा गया, जबकि साहिबजादा फरहान ने अफगानिस्तान टीम के कप्तान से हाथ मिलाकर संवेदना व्यक्त की. माना जा रहा है कि यह भावुक नज़ारा यूएई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच के दौरान देखने को मिला.

पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दी श्रद्धांजलि

Pakistan team offers condolences and prayers on the death of Rashid Khan's elder brother. #PakistanCricket #RashidKhan pic.twitter.com/gxwvXyYdnG — Ahtasham Riaz (@ahtashamriaz22) August 29, 2025

इसी बीच, यूएई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का पहला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में सलमान अली आगा ने नाबाद अर्धशतक जमाया, जबकि हारिस रऊफ ने चार विकेट झटके. उनकी शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रनों से हराकर सीरीज़ की विजयी शुरुआत की. यूएई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मेज़बान यूएई की टीमें हिस्सा ले रही हैं. इस सीरीज़ को टीमें एशिया कप 2025 की तैयारी के तौर पर खेल रही हैं, जिसकी शुरुआत 9 सितंबर से होनी है.