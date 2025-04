Gujarat Beat Delhi, TATA IPL 2025 35th Match Scorecard: अहमदाबाद में जोस बटलर की आंधी में उड़े दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज, गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से जीता मुकाबला यहां देखें GT बनाम DC मैच का स्कोरकार्ड

जोस बटलर (Photo Credit: X Formerly Twitter/IPL)

Gujarat Titans vs Delhi Capitals, 35th Match IPL 2025 Toss Update And Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 35वां मुकाबला आज यानी 19 अप्रैल को गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को सात विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही गुजरात टाइटंस की टीम ने इस सीजन में अपनी पांचवीं जीत हासिल कर ली हैं. दोनों टीमों के टूर्नामेंट में ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक शानदार प्रदर्शन किया हैं. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की कमान अक्षर पटेल (Axar Patel) के कंधों पर हैं.

गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के मैच का स्कोरकार्ड

Jos Buttler And Sherfane Rutherford Brilliant Partnership Helps Gujarat Titans To Beat IPL 2025 Table Toppers Delhi Capitals By 7 Wickets.#GTvDC #DCvsGT pic.twitter.com/imOicjDGr2 — Cricket Clue (@cricketclue247) April 19, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 23 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद करुण नायर और केएल राहुल ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 60 रन के करीब ले गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 203 रन बनाए. दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कप्तान अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 38 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान अक्षर पटेल ने 32 गेंदों पर एक चौका और दो छक्का लगाया. अक्षर पटेल के अलावा आशुतोष शर्मा ने 37 रन बनाए.

दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस की टीम को अरशद खान ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. गुजरात टाइटंस की ओर से स्टार तेज गेंदबाज प्रसीद कृष्ण ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए. प्रसीद कृष्ण के अलावा मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा, रविश्रीनिवासन साई किशोर और अरशद खान ने एक-एक विकेट चटकाए. गुजरात टाइटंस की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और महज 14 रन के स्कोर पर टीम को कप्तान शुभमन गिल के रूप में पहला बड़ा झटका लगा. इसके साथ साई सुदर्शन और जोस बटलर ने मिलकर पारी को संभाला दूसरे विकेट के लिए ताबड़तोड़ 60 रनों की साझेदारी निभाई. गुजरात टाइटंस की टीम ने 19.2 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. गुजरात टाइटंस की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर ने सबसे ज्यादा नाबाद 97 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान जोस बटलर ने 54 गेंदों पर 11 चौके और चार छक्के लगाए. जोस बटलर के अलावा शेरफेन रदरफोर्ड ने 43 रन बटोरे.

वहीं, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को कप्तान शुभमन गिल के रूप में पहली बड़ी सफलता मिली. शुभमन गिल सात रन बनाकर रनआउट हुए. दिल्ली कैपिटल्स की ओर से कुलदीप यादव और मुकेश कुमार ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. कुलदीप यादव और मुकेश कुमार के अलावा किसी भी गेंदबाज को कोई विकेट नहीं मिला.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी: 203/8, 20 ओवर (अभिषेक पोरेल 18 रन, करुण नायर 31 रन, केएल राहुल 28 रन, अक्षर पटेल 38 रन, ट्रिस्टन स्टब्स 31 रन, आशुतोष शर्मा 37 रन, विप्रज निगम 0 रन, डोनोवन फरेरा 1 रन, मिशेल स्टार्क नाबाद 2 रन और कुलदीप यादव नाबाद 4 रन.)

गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी: (अरशद खान 1 विकेट, प्रसीद कृष्ण 4 विकेट, रविश्रीनिवासन साई किशोर 1 विकेट, मोहम्मद सिराज 1 विकेट और ईशांत शर्मा 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी: 204/3, 19.2 ओवर (साई सुदर्शन 36 रन, शुभमन गिल 7 रन, जोस बटलर नाबाद रन, शेरफेन रदरफोर्ड 43 रन और राहुल तेवतिया नाबाद 11 रन.)

दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी: (कुलदीप यादव 1 विकेट और मुकेश कुमार 1 विकेट).