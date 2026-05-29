GT vs RR, IPL 2026 Qualifier-2 Scorecard: शुभमन गिल की कप्तानी पारी ने गुजरात टाइटंस को फाइनल में पहुंचाया, क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से रौंदा; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

शुभमन गिल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans Cricket Team vs Rajasthan Royals Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 Qualifier-2 Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का क्वालीफायर-2 मुकाबला 29 मई को गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (GT vs RR) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही गुजरात टाइटंस की टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. अब फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम का मुकाबला आरसीबी से रविवार यानी 31 मई को टकराएगी. वहीं, राजस्थान रॉयल्स की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों में है, जबकि राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: GT vs RR, IPL 2026 Qualifier-2 Scorecard: मुल्लांपुर स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के सामने रखा 215 रनों का टारगेट, वैभव सूर्यवंशी ने खेली विस्फोटक पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Gujarat Titans Cricket Team vs Rajasthan Royals Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम का आगाज बेहद निराशाजनक रहा और महज नौ रन के स्कोर पर टीम के दो घातक बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और रवींद्र जडेजा ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 101 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 214 रन बनाए. राजस्थान रॉयल्स की तरफ से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा 96 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने महज 47 गेंदों पर आठ चौके और सात छक्के लगाए. वैभव सूर्यवंशी के अलावा रवींद्र जड़ेजा ने नाबाद 45 रन बनाए.

दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस की टीम को मोहम्मद सिराज ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. गुजरात टाइटंस की ओर से कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर के अलावा मोहम्मद सिराज और प्रसीद कृष्ण ने एक-एक विकेट चटकाए. गुजरात टाइटंस की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 215 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 77 गेंदों पर 167 रन बोर्ड पर जड़ दिए. गुजरात टाइटंस की टीम ने महज 18.4 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. गुजरात टाइटंस की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 104 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान शुभमन गिल ने महज 53 गेंदों पर 15 चौके और तीन छक्के लगाए. के अलावा साई सुदर्शन ने 58 रन बटोरे.

वहीं, राजस्थान रॉयल्स की टीम को ब्रिजेश शर्मा ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. राजस्थान रॉयल्स की ओर से ब्रिजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर और नंद्रे बर्गर ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. ब्रिजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर और नंद्रे बर्गर के किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी: 214/6, 20 ओवर (यशस्वी जयसवाल 1 रन, वैभव सूर्यवंशी 96 रन, ध्रुव जुरेल 7 रन, रवींद्र जड़ेजा नाबाद 45 रन, रियान पराग 11 रन, दासुन शनाका 3 रन, जोफ्रा आर्चर 7 रन और डोनोवन फरेरा नाबाद 38 रन.)

राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी: (मोहम्मद सिराज 1 विकेट, कगिसो रबाडा 2 विकेट, प्रसीद कृष्ण 1 विकेट और जेसन होल्डर 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी: 219/3, 18.4 ओवर (साई सुदर्शन 58 रन, शुभमन गिल 104 रन, जोस बटलर नाबाद 9 रन, वॉशिंगटन सुंदर 16 रन और राहुल तेवतिया नाबाद 17 रन.)

राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी: (ब्रिजेश शर्मा 1 विकेट, जोफ्रा आर्चर 1 विकेट और नंद्रे बर्गर 1 विकेट).

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.