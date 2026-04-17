GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Live Score Update: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders, TATA Indian Premier League 2026 25th Match Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 25वां मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (GT vs KKR) के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा है. गुजरात टाइटंस इस मैच में अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स खराब फॉर्म से उबरकर वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों में है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 25वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है. गुजरात टाइटंस ने अपने पिछले मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया है और टीम जीत की लय को जारी रखना चाहेगी. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन इस सीजन निराशाजनक रहा है और टीम वापसी की तलाश में है. ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगी.

गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Gujarat Titans Cricket Team vs Kolkata Knight Riders Cricket Team Match Scorecard)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें गुजरात टाइटंस ने 3 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को 1 मुकाबले में जीत मिली है. एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. पिछले सीजन में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने 39 रन से जीत दर्ज की थी. गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी. शुभमन गिल और साई सुदर्शन से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा अहम भूमिका निभा सकते हैं.

दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खराब फॉर्म से जूझ रही है और टीम अपने संयोजन में बदलाव कर सकती है. अजिंक्य रहाणे, कैमरून ग्रीन और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे. गेंदबाजी में सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.

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