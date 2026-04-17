GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders, TATA Indian Premier League 2026 Match Stats: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) के मुकाबलों के बीच गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (GT vs KKR) की भिड़ंत काफी दिलचस्प रही है. दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में रोमांच देखने को मिला है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस इस मुकाबले में अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों में है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Ahmedabad Pitch Report: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों का होगा बोलबाला; मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबलों में गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होता रहा है. गुजरात टाइटंस ने अपने पिछले मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया है और टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स इस सीजन संघर्ष करती नजर आई है और टीम इस मैच में वापसी करने की कोशिश करेगी.

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स हेड टू हेड (GT vs KKR Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें गुजरात टाइटंस ने 3 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को 1 मुकाबले में जीत मिली है. एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने 39 रन से जीत दर्ज की थी.

गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले में संतुलित नजर आ रही है. बल्लेबाजी में शुभमन गिल और साई सुदर्शन से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में राशिद खान और मोहम्मद सिराज अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में अजिंक्य रहाणे, कैमरून ग्रीन और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा है प्रदर्शन

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां खेले गए मुकाबलों में हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले हैं. हालांकि, शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, जबकि बाद में बल्लेबाजी आसान हो जाती है. ऐसे में यहां मुकाबला रोमांचक रहने की उम्मीद है.

गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और टीम को उनसे एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की जरूरत होगी. अगर टीम के प्रमुख खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो मुकाबला रोमांचक हो सकता है.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.