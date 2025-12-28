IND W vs SL W 4th T20I 2025 Mini Battle: पावरप्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक मिनी बैटल में तय हो सकती है मैच की कहानी, इन खिलाड़ियों की भिड़ंत पर टिकी रहेंगी नजरें

भारत महिला बनाम श्रीलंका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women’s National Cricket Team vs Sri Lanka Women’s National Cricket Team Match Mini Battle: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का चौथा मुकाबला 28 दिसंबर 2025(कविवार) को तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम (Greenfield International Stadium) में भारतीय समयनुसार शाम 07:00 PM बजे से खेला जाएगा. मुकाबले में सिर्फ टीमों की टक्कर नहीं, बल्कि कुछ खास खिलाड़ियों के बीच होने वाली मिनी बैटल मैच का रुख पूरी तरह बदल सकती हैं. दोनों टीमों के पास ऐसे खिलाड़ी हैं, जो अकेले दम पर खेल का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं. ऐसे में फैंस की निगाहें इन व्यक्तिगत भिड़ंतों पर टिकी रहेंगी, जो पूरे मैच को रोमांचक बना सकती हैं. श्रीलंका महिला बनाम भारतीय महिला चौथे टी20 से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

IND W बनाम SL W मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि कई छोटी-छोटी लड़ाइयों का संगम होगा. अगर भारत अपनी मिनी बैटल्स में बढ़त बनाता है, तो जीत की राह आसान हो जाएगी, जबकि श्रीलंका इन टक्करों में बाज़ी मारकर मुकाबले को कांटे का बना सकता है.

पावरप्ले में सबसे अहम टक्कर शैफाली वर्मा(Shafali Verma) और श्रीलंका की तेज गेंदबाज़ मल्की मदारा(Malki Madara) के बीच देखने को मिल सकती है. शैफाली अपनी आक्रामक बल्लेबाज़ी के लिए जानी जाती हैं और शुरुआती ओवरों में ही मैच पर पकड़ बना लेती हैं. वहीं मल्की मदारा नई गेंद से स्विंग और उछाल का इस्तेमाल कर उन्हें रोकने की कोशिश करेंगी. अगर शैफाली शुरुआती ओवरों में जम जाती हैं, तो भारत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है.

मिडिल ऑर्डर में जेमिमा रोड्रिग्स(Jemimah Rodrigues) और श्रीलंका की स्पिन गेंदबाज़ शशिनी गिम्हानी(Shashini Gimhani) के बीच की भिड़ंत भी बेहद अहम होगी. जेमिमा अपनी टाइमिंग और गैप खोजने की क्षमता के लिए मशहूर हैं, जबकि शशिनी गिम्हानी की फ्लाइट और टर्न बल्लेबाज़ों को बांधने में सक्षम है. इस फेज में जो खिलाड़ी दबाव को बेहतर तरीके से संभालेगा, वही अपनी टीम को बढ़त दिला सकता है.

गेंदबाज़ी विभाग में भारत की भरोसेमंद तेज़ गेंदबाज़ रेणुका सिंह ठाकुर(Renuka Singh Thakur) और श्रीलंका की बल्लेबाज़ इमेशा दुलानी(Imesha Dulani) की टक्कर भी मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकती है. रेणुका नई गेंद और डेथ ओवर्स दोनों में विकेट निकालने की काबिलियत रखती हैं, जबकि इमेशा दुलानी तेजी से रन बनाने की कोशिश करेंगी. यहां एक ओवर भी मुकाबले की दिशा बदल सकता है.

इसके अलावा कप्तानी स्तर पर भी एक दिलचस्प रणनीतिक जंग देखने को मिलेगी. भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर(Harmanpreet Kaur) और श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापत्थू(Chamari Athapaththu) के फैसले मैच पर गहरा असर डाल सकते हैं. फील्ड प्लेसमेंट, गेंदबाज़ों का इस्तेमाल और बल्लेबाज़ी क्रम इन सभी पहलुओं में कप्तानों की सोच निर्णायक साबित होगी.