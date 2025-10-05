Ujjain: बाबा महाकाल के दर पहुंचे पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन; भस्म आरती में शामिल होकर की पूजा-अर्चना; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Shikhar Dhawan Visits Mahakal Temple: भारत के पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन भगवान महाकाल के आशीर्वाद के लिए रविवार को उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे. उन्होंने भस्म आरती में हिस्सा लिया और गहन भक्ति भाव से पूजा-अर्चना की. इस दौरान का उनका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहा है.

शिखर धवन ने जमीन पर बैठकर की पूजा अर्चना

वीडियो में शिखर धवन गेरुआ वस्त्र पहने, आम श्रद्धालुओं की तरह जमीन पर बैठकर आरती में भाग लेते नजर आ रहे हैं. इस खास मौके पर उन्होंने कहा, "बहुत अच्छा लगा. मुझे महाकाल जी की आरती में आकर बहुत आनंद आया. यहां आने से बहुत शक्ति मिलती है. बाबा महाकाल का आशीर्वाद सभी के साथ रहे.

महाकाल के दर के दर पर शिखर धवन

धवन अपनी आयरिश गर्लफ्रेंड सोफी शाइन साथ पहुंचे थे

शिखर धवन अपनी आयरिश गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ मंदिर पहुंचे थे. दोनों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और भस्म आरती में पूर्ण समर्पण के साथ हिस्सा लिया। इस दृश्य को देखकर कई प्रशंसकों ने उनकी भक्ति की प्रशंसा की है.

शिखर धवन और सोफी शाइन 5 अक्टूबर को उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने सुबह-सुबह भस्म आरती में हिस्सा लिया. मंदिर प्रशासन के अनुसार, भस्म आरती एक विशेष अनुष्ठान है जिसमें भगवान शिव को भस्म अर्पित की जाती है. शिखर धवन की इस यात्रा को क्रिकेट प्रेमियों और भक्तों ने सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया है.

टी20 विश्व कप 2024 के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके शिखर धवन अक्सर आध्यात्मिक यात्राओं पर जाते हुए देखे जाते हैं. उनकी यह यात्रा उनके प्रशंसकों के लिए प्रेरणादायक साबित हो रही है. इससे पहले भी वे बाबा महाकाल के दरबार में आ चुके हैं।