England vs South Africa ODI And T20I Series 2025: इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किया टीम का ऐलान, डेविड मिलर और मार्को यानसन की हुई वापसी; यहां देखें पूरा स्क्वॉड

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, ODI And T20I Series 2025: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी फिलहाल 'द हंड्रेड 2025' (The Hundred 2025) में व्यस्त हैं. इस टूर्नामेंट के बाद इंग्लैंड की टीम भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में अगले साल की शुरुआत में खेले जाने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप (ICC T20I World Cup) के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर देगी. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अगले साल टूर्नामेंट से ठीक पहले श्रीलंका का दौरा करने का निर्णय किया, जहां पर इंग्लैंड की टीम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Sri Lanka National Cricket Team) के खिलाफ तीन मैचों की वनडे और फिर 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. वहीं, इंग्लैंड की टीम साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी जहां उसे 5 मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज (Ashes Test Series) खेलनी है. एशेज टेस्ट सीरीज के बाद इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के लिए रवाना हो जाएगी. यह भी पढ़ें: Australia vs South Africa ODI Stats: वनडे क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन, बस एक क्लिक पर देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

इस सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया गया है. साल 2022 के बाद पहली बार दक्षिण अफ्रीका की टीम इंग्लैंड के दौरे पर जा रही है. सीरीज का आगाज 2 सितंबर से होगा. डेविड मिलर और मार्को यानसन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो गई है. ऐसे में चलिए एक नजर डालते हैं.

कागिसो रबाडा का खेलना मुश्किल

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा को दोनों टीमों में शामिल किए गए हैं, लेकिन टखने की चोट से उबरने के कारण कागिसो रबाडा के खेलने पर संशय है. मुख्य कोच शुक्री कॉनराड ने बताया कि इंग्लैंड में उनकी स्थिति का आकलन किया जाएगा और फिलहाल वनडे से ज्यादा प्राथमिकता टी20 क्रिकेट को दी जाएगी. वहीं, अंगूठे की चोट से उबर चुके मार्को यानसन की टी20 टीम में वापसी हुई हैं. कागिसो रबाडा की जगह युवा मफाका को वनडे और टी20 सीरीज में विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.

दक्षिण अफ्रीका ने टी20 टीम में किया बड़ा बदलाव

टी20 टीम में दक्षिण अफ्रीका ने कई बदलाव किए हैं. डोनोवन फेरेरा, मार्को यानसन, डेविड मिलर, केशव महाराज और लिजाड विलियम्स की वापसी हुई है. वहीं, नांद्रे बर्गर, जॉर्ज लिंडे, नकाबा पीटर, प्रेनेलन सुब्रायन और रासी वैन डर डूसन को आराम दिया गया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हार मिली थी.

कब और कहां खेले जाएंगे मुकाबले?

दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला 2 सितंबर को हेडिंग्ले में खेला जाएगा. इसके बाद सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 सितंबर को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. तीसरा वनडे 7 सितंबर को रोज बाउल, साउथैम्पटन में होगा. टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला कार्डिफ में 10 सितंबर को होगा. मैनचेस्टर में दूसरा मुकाबला 12 सितंबर को खेला जाएगा. आखिरी मैच नॉटिंघम में 14 सितंबर को होगा.

ऐसी है दक्षिण अफ्रीका की टीम

टी20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम: एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवन फेरेरा, मार्को यानसन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, लुआन-द्रे प्रिटोरियस, कागिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स और लिजाड विलियम्स.

वनडे सीरीज के लिए टीम: तेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, टोनी डी ज़ोरजी, केशव महाराज, क्वेना मफाका, एडन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, लुआन-द्रे प्रिटोरियस, कागिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स.

