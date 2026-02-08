England vs Nepal, T20 World Cup 2026 5th Match Pitch Report And Weather Update: इंग्लैंड बनाम नेपाल के बीच पांचवें मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन या फैंस उठाएंगे पुरे मैच का लुफ्त? यहां जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

वानखेड़े स्टेडियम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Nepal National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 5th Match Pitch Report And Weather Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पांचवां मुकाबला आज यानी 8 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. यह दोनों टीम टूर्नामेंट में ग्रुप-सी का हिस्सा है. इंग्लैंड के पास एक मजबूत बैटिंग लाइनअप, कई बेहतरीन स्पिन गेंदबाज और टीम की सफलता में योगदान देने वाले कई खिलाड़ी हैं. इंग्लैंड ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज जीती है तो दूसरी तरफ नेपाल भी लगातार 5 मैच जीतकर अच्छी फार्म में है. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की अगुवाई हैरी ब्रूक (Harry Brook) कर रहें हैं. जबकि,नेपाल की कमान रोहित पौडेल (Rohit Paudel) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: England vs Nepal, T20 World Cup 2026 5th Match Live Streaming In India: इंग्लैंड बनाम नेपाल के बीच आज खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

दोनों टीमें इस मैच में टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. इस मुकाबले को जीतकर में हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड टीम टूर्नामेंट का जोरदार आगाज करना चाहेगी. वहीं, रोहित पौडेल की कप्तानी वाली नेपाल इंग्लैंड के खिलाफ उलटफेर करने को देखेगी. ये पहला मौका होगा जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी. इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन घोषित कर दी है.

नेपाल की टीम के पास कई शानदार खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख पलट सकते हैं. कप्तान रोहित से टीम को काफी उम्मीदें होगी. दीपेंद्र सिंह ऐरी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं. ऐसे में वह बड़ी पारी खेलना चाहेंगे. गेंदबाजी में अनुभवी संदीप लामिछाने बेहतर करना चाहेंगे. फिलिप साल्ट ने पिछले नौ मैचों में 394 रन बनाए हैं. जोस बटलर ने 10 मैचों में 177.3 की स्ट्राइक रेट से 250 रन अपने नाम किए हैं. नेपाल से आसिफ शेख ने पिछले नौ मैचों में 280 रन बनाए हैं. कुशल भुर्टेल 10 मैचों 258 रन बनाने में सफल रहे हैं. आदिल राशिद ने आठ मैचों में 15 विकेट अपने नाम किए हैं. वहीं, संदीप लामिछाने ने सात मैचों में 13 विकेट चटका चुके हैं. इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी.

इंग्लैंड बनाम नेपाल टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs NEP T20I Head To Head Record)

इंग्लैंड बनाम नेपाल के बीच अबतक कोई भी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला गया हैं.

वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Wankhede Stadium Pitch Report)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पांचवां मुकाबला आज यानी 8 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. वानखेड़े स्टेडियम को बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है. यहां की पिच उन्हें काफी रास आती है. यहां की सीमा रेखा अन्य स्टेडियम के मुकाबले थोड़ी छोटी है. दूसरी ओर एक गेंदबाज के दृष्टिकोण से पिच स्पिनरों को कुछ हद तक सहायता प्रदान करती है, लेकिन ज्यादा उम्मीद रखना बेमानी होगी. तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर में मदद मिलती है, ऐसे में वह जल्दी विकेट लेना चाहेंगे. ऐसे में यहां बड़े स्कोर वाले मुकाबले देखने को मिलेंगे.

मुंबई के मौसम का हाल (Mumbai Weather Update)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पांचवां मुकाबला आज यानी 8 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. एक्यूवेदर के अनुसार, 8 फरवरी को मुंबई में मौसम साफ रहेगा. यहां अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 25 डिग्री रहने का अनुमान है. बारिश की संभावना नहीं है. ऐसे में दर्शकों को पूरा मैच आराम से देखने को मिलेगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG vs NEP 5th Match Playing Prediction)

इंग्लैंड: फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम कुरेन, विल जैक, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, ल्यूक वुड.

नेपाल: कुशल भुर्टेल, आसिफ शेख, रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, संदीप जोरा, आरिफ शेख, गुलशन झा, लोकेश बाम, सोमपाल कामी, नंदन यादव और संदीप लामिछाने.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.