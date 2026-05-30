ENG-W vs IND-W T20I Stats: महिला टी20 क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है इंग्लैंड महिला और भारत महिला का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, T20I Stats: इंग्लैंड महिला और भारत महिला (ENG-W vs IND-W) के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्टल (Bristol) के काउंटी ग्राउंड (County Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम ने पहले टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड महिला टीम को 38 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. जेमिमा रोड्रिग्स और यास्तिका भाटिया ने अर्धशतक जड़े थे, जबकि डेब्यू मैच में नंदिनी शर्मा ने तीन विकेट चटकाए थे. अब हरमनप्रीत कौर की वापसी के साथ भारतीय महिला टीम लगातार दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. दूसरी तरफ इंग्लैंड महिला टीम सीरीज में वापसी करने की कोशिश करेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: ENG-W vs IND-W, 2nd T20I Stats And Preview: दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड और भारत के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला ब्रिस्टल में खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर आत्मविश्वास से भरी हुई है. वहीं इंग्लैंड महिला टीम घरेलू मैदान पर वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला हेड टू हेड (ENG-W vs IND-W Head To Head)

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड महिला और भारत महिला टीम के बीच अब तक कुल 36 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड ने 24 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि भारतीय महिला टीम को 12 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला ड्रॉ नहीं रहा है.

भारतीय महिला टीम ने पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था. जेमिमा रोड्रिग्स ने 69 रन बनाए थे, जबकि यास्तिका भाटिया ने 54 रनों की अहम पारी खेली थी. गेंदबाजी में नंदिनी शर्मा ने अपने डेब्यू मैच में तीन विकेट झटककर सभी को प्रभावित किया था. हरमनप्रीत कौर की वापसी टीम को और मजबूत बनाएगी.

दूसरी तरफ इंग्लैंड महिला टीम के लिए एमी जोन्स ने पहले मुकाबले में 67 रनों की जुझारू पारी खेली थी. हालांकि उन्हें दूसरे बल्लेबाजों का ज्यादा साथ नहीं मिला. ऐसे में इस मुकाबले में हीदर नाइट, सोफिया डंकली और सोफी एक्लेस्टोन से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यह सतह सपाट रहती है और टी20 क्रिकेट में यहां बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं. औसतन 165 से 175 रन का स्कोर इस मैदान पर देखा जाता है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआती स्विंग मिल सकती है, लेकिन समय के साथ बल्लेबाजी आसान हो जाती है. मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है और बारिश की संभावना काफी कम है.

भारत महिला टीम के लिए जेमिमा रोड्रिग्स की बल्लेबाजी पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं नंदिनी शर्मा और दीप्ति शर्मा गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकती हैं. इंग्लैंड महिला टीम के लिए एमी जोन्स शानदार फॉर्म में हैं, जबकि लॉरेन बेल नई गेंद से भारतीय बल्लेबाजों के लिए खतरा साबित हो सकती हैं. भारत और इंग्लैंड महिला के बीच यह मुकाबला ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG-W vs IND-W 2nd T20I Match Playing Prediction)

इंग्लैंड महिला: सोफिया डंकली, एलिस कैप्सी, हीदर नाइट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), फ्रेया केम्प, डेनियल गिब्सन, शार्लोट डीन (कप्तान), सोफी एक्लेस्टोन, इसी वोंग, लॉरेन बेल, टिली कोर्टीन-कोलमैन.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.