ENG-W vs IND-W, 2nd T20I Match Preview: आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला के बीच महामुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 2nd T20I Match Preview Details: इंग्लैंड महिला और भारत महिला (ENG-W vs IND-W) के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्टल (Bristol) के काउंटी ग्राउंड (County Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम ने पहले टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड महिला टीम को 38 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. जेमिमा रोड्रिग्स और यास्तिका भाटिया ने अर्धशतक जड़े थे, जबकि डेब्यू मैच में नंदिनी शर्मा ने तीन विकेट चटकाए थे. अब हरमनप्रीत कौर की वापसी के साथ भारतीय महिला टीम लगातार दूसरी जीत दर्ज कर सीरीज में मजबूत बढ़त हासिल करना चाहेगी. वहीं इंग्लैंड महिला टीम घरेलू मैदान पर वापसी के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: ENG-W vs IND-W, 2nd T20I Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला ब्रिस्टल में खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रही है. दूसरी तरफ इंग्लैंड महिला टीम सीरीज में बराबरी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला हेड टू हेड (ENG-W vs IND-W Head To Head)

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 36 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड महिला टीम ने 24 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि भारतीय महिला टीम को 12 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला ड्रॉ नहीं रहा है.

काउंटी ग्राउंड की पिच रिपोर्ट (County Ground Pitch Report)

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 30 मई को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है. विकेट सपाट रहने की उम्मीद है और टी20 क्रिकेट में यहां बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं. इस मैदान पर औसत स्कोर 165 से 175 रन के बीच रहता है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआती स्विंग मिल सकती है, लेकिन समय के साथ बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है. ऐसे में फैंस को एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है.

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला के बीच मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (ENG-W vs IND-W Key Players To Watch Out): भारत महिला टीम के लिए जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर और नंदिनी शर्मा पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं इंग्लैंड महिला टीम के लिए एमी जोन्स, लॉरेन बेल और सोफी एक्लेस्टोन अहम भूमिका निभा सकती हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): जेमिमा रोड्रिग्स और लॉरेन बेल के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं एमी जोन्स और नंदिनी शर्मा के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. इसके अलावा हरमनप्रीत कौर और सोफी एक्लेस्टोन की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (ENG-W vs IND-W 2nd T20I Match Date And Venue)

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 30 मई को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. इस मैच का टॉस मुकाबला शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (ENG-W vs IND-W 2nd T20I Match Live TV Channel Telecast In India)

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 30 मई को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत में इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch ENG-W vs IND-W 2nd T20I Match Live Streaming In India)

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 30 मई को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच दूसरे टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG-W vs IND-W 2nd T20I Match Playing Prediction)

इंग्लैंड महिला: सोफिया डंकली, एलिस कैप्सी, हीदर नाइट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), फ्रेया केम्प, डेनियल गिब्सन, शार्लोट डीन (कप्तान), सोफी एक्लेस्टोन, इसी वोंग, लॉरेन बेल, टिली कोर्टीन-कोलमैन.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.