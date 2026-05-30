ENG-W vs IND-W, 2nd T20I Match Winner Prediction: दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड महिला को हराकर सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगी भारत महिला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 2nd T20I Match Winner Prediction: इंग्लैंड महिला और भारत महिला (ENG-W vs IND-W) के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्टल (Bristol) के काउंटी ग्राउंड (County Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम ने पहले टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड महिला टीम को 38 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. जेमिमा रोड्रिग्स और यास्तिका भाटिया ने अर्धशतकीय पारियां खेली थीं, जबकि डेब्यू मैच में नंदिनी शर्मा ने तीन विकेट झटके थे. अब हरमनप्रीत कौर की वापसी के साथ भारतीय महिला टीम सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं इंग्लैंड महिला टीम सीरीज में वापसी करने के लिए बेताब होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: ENG-W vs IND-W, 2nd T20I Stats And Preview: दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड और भारत के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला ब्रिस्टल में खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर आत्मविश्वास से भरी हुई है. दूसरी तरफ इंग्लैंड महिला टीम घरेलू मैदान पर वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान को मजबूती देना चाहेंगी.

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला हेड टू हेड (ENG-W vs IND-W Head To Head)

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 36 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें इंग्लैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड ने 24 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि भारतीय महिला टीम को 12 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई मुकाबला ड्रॉ नहीं रहा है.

भारतीय महिला टीम ने पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था. बल्लेबाजी में जेमिमा रोड्रिग्स और यास्तिका भाटिया ने शानदार अर्धशतक लगाए थे. वहीं गेंदबाजी में नंदिनी शर्मा ने अपने डेब्यू मैच में तीन विकेट लेकर सभी को प्रभावित किया था. हरमनप्रीत कौर की वापसी टीम को और मजबूती देगी.

दूसरी तरफ इंग्लैंड महिला टीम के लिए एमी जोन्स ने पहले मुकाबले में 67 रनों की जुझारू पारी खेली थी. हालांकि उन्हें अन्य बल्लेबाजों का ज्यादा साथ नहीं मिला. ऐसे में इस मुकाबले में हीदर नाइट, सोफिया डंकली और सोफी एक्लेस्टोन से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

ये टीम मार सकती है बाजी (ENG-W vs IND-W 2nd T20I Match Winner Prediction)

ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं और दूसरी पारी में बल्लेबाजी अपेक्षाकृत आसान हो जाती है. भारतीय महिला टीम पहले मुकाबले में हर विभाग में इंग्लैंड से बेहतर नजर आई थी. बल्लेबाजी, गेंदबाजी और टीम संतुलन को देखते हुए भारत का आत्मविश्वास भी काफी ऊंचा होगा.

हालिया फॉर्म, टीम संतुलन और पहले मुकाबले के प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय महिला टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. हालांकि इंग्लैंड महिला टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर वापसी कर सकती है. ऐसे में मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.

भारत महिला की जीत की संभावना: 58%

इंग्लैंड महिला की जीत की संभावना: 42%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG-W vs IND-W 2nd T20I Match Playing Prediction)

इंग्लैंड महिला: सोफिया डंकली, एलिस कैप्सी, हीदर नाइट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), फ्रेया केम्प, डेनियल गिब्सन, शार्लोट डीन (कप्तान), सोफी एक्लेस्टोन, इसी वोंग, लॉरेन बेल, टिली कोर्टीन-कोलमैन.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.