ENG-W vs IND-W, 2nd T20I Match County Ground Pitch Report: ब्रिस्टल में बरसेंगे रन या गिरेगा विकेटों का तूफान? रोमांचक मुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट

भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 2nd T20I Match County Ground Pitch Report: इंग्लैंड महिला और भारत महिला (ENG-W vs IND-W) के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्टल (Bristol) के काउंटी ग्राउंड (County Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम ने पहले टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 38 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. जेमिमा रोड्रिग्स और यास्तिका भाटिया ने पहले मुकाबले में अर्धशतकीय पारियां खेली थीं, जबकि डेब्यू मैच खेल रही नंदिनी शर्मा ने तीन विकेट अपने नाम किए थे. अब भारतीय महिला टीम सीरीज में अपनी बढ़त को और मजबूत करना चाहेगी. वहीं इंग्लैंड महिला टीम वापसी की कोशिश करेगी. ऐसे में फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: ENG-W vs IND-W, 2nd T20I Stats And Preview: दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड और भारत के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में काउंटी ग्राउंड मेजबानी करेगा. भारतीय महिला टीम पहले मैच में मिली जीत के बाद पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रही है, जबकि इंग्लैंड महिला टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला हेड टू हेड (ENG-W vs IND-W Head To Head)

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 36 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड ने 24 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि भारतीय महिला टीम को 12 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला ड्रॉ नहीं रहा है.

भारतीय महिला टीम ने पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था. बल्लेबाजी में जेमिमा रोड्रिग्स, यास्तिका भाटिया और स्मृति मंधाना से एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में नंदिनी शर्मा, दीप्ति शर्मा और क्रांति गौड़ टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकती हैं.

दूसरी तरफ इंग्लैंड महिला टीम के लिए एमी जोन्स ने पहले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की थी. वहीं सोफिया डंकली और हीदर नाइट से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में लॉरेन बेल और सोफी एक्लेस्टोन टीम की सबसे बड़ी ताकत रहेंगी.

काउंटी ग्राउंड की पिच रिपोर्ट (County Ground Bristol Pitch Report)

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 30 मई को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार मानी जाती है. विकेट सपाट रहने की उम्मीद है और यहां टी20 क्रिकेट में अक्सर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 165 से 175 रन के बीच रहता है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में स्विंग और मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाजी आसान होती जाएगी. ऐसे में फैंस को एक हाई-स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है.

ब्रिस्टल का मौसम (Bristol Weather Update)

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 30 मई को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. मैच के दौरान मौसम अनुकूल रहने की उम्मीद है. हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन मुकाबले पर बारिश का ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है. ऐसे में दर्शकों को पूरा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

भारत महिला टीम के लिए जेमिमा रोड्रिग्स शानदार फॉर्म में हैं और पहले मुकाबले में 69 रन की बेहतरीन पारी खेल चुकी हैं. वहीं नंदिनी शर्मा ने अपने डेब्यू मैच में तीन विकेट लेकर सभी को प्रभावित किया था. इंग्लैंड महिला टीम के लिए एमी जोन्स बल्ले से शानदार लय में नजर आई हैं, जबकि लॉरेन बेल नई गेंद से भारतीय बल्लेबाजों के लिए खतरा बन सकती हैं. इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG-W vs IND-W 2nd T20I Match Playing Prediction)

इंग्लैंड महिला: सोफिया डंकली, एलिस कैप्सी, हीदर नाइट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), फ्रेया केम्प, डेनियल गिब्सन, शार्लोट डीन (कप्तान), सोफी एक्लेस्टोन, इसी वोंग, लॉरेन बेल, टिली कोर्टीन-कोलमैन.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.