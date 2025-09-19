ENG vs IRE 2nd T20I 2025 Mini Battle: आयरलैंड बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20 मुकाबले की भिड़ंत पर रहेंगी नजरें, इन खिलाड़ियों के बीच हो सकती हैं मिनी बैटल

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Mini Battle: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम टी20आई सीरीज का दूसरा मुकाबला 19 सितंबर (शुक्रवार) को डबलिन (Dublin) के द विलेज (The Village) मैदान में खेला जाएगा. इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच होने वाले मुकाबले में भले ही नज़रें टीमों के सामूहिक प्रदर्शन पर होंगी, लेकिन क्रिकेट के असली मज़े का स्वाद तो अक्सर ‘मिनी बैटल्स’ से ही आता है. ये वो छोटे-छोटे मुकाबले होते हैं, जो न केवल खेल का रुख बदल देते हैं बल्कि दर्शकों का उत्साह भी दोगुना कर देते हैं. आइए नज़र डालते हैं उन खिलाड़ियों पर, जिनकी टक्कर मैदान पर आग लगा सकती है. आयरलैंड बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20 मुकाबले का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा डबलिन के द विलेज स्टेडियम में मौसम का हाल

क्रिकेट में अक्सर बड़े स्कोर और जीत-हार के बीच इन छोटे-छोटे व्यक्तिगत मुकाबलों की अहमियत छिप जाती है. लेकिन हकीकत यह है कि साल्ट बनाम यंग और स्टर्लिंग बनाम डॉसन जैसी भिड़ंतें ही मैच का रुख तय कर सकती हैं. इन बैटल्स में जो खिलाड़ी बाजी मारेगा, वही अपनी टीम को बढ़त दिला सकता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड और आयरलैंड की इस टक्कर में कौन-सा खिलाड़ी दूसरे पर हावी होता है और किसका खेल दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ता है.

फिलिप साल्ट बनाम क्रेग यंग

इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाज फिलिप साल्ट अपने पावर-हिटिंग के लिए मशहूर हैं. पावरप्ले में उनकी तेज़ बल्लेबाज़ी विपक्षी गेंदबाज़ों के लिए सिरदर्द बन जाती है. दूसरी ओर, आयरलैंड के अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ क्रेग यंग नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर हैं. साल्ट को आउट करने के लिए यंग ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाज़ी कर सकते हैं. वहीं, अगर साल्ट ने अपनी लय पकड़ ली तो वे यंग की गेंदों को आसानी से बाउंड्री के पार भेज सकते हैं। यह भिड़ंत मैच की शुरुआत से ही रोमांचक रहने वाली है.

पॉल स्टर्लिंग बनाम लियाम डॉसन

आयरलैंड के कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग अपने आक्रामक अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं. खासकर स्पिन गेंदबाज़ों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है. हालांकि इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम डॉसन बाएं हाथ के स्पिन से स्टर्लिंग को चकमा देने की क्षमता रखते हैं. डॉसन की गेंदबाज़ी के सामने स्टर्लिंग को संभलकर खेलना होगा, वरना इंग्लैंड को शुरुआती सफलता मिल सकती है। वहीं, अगर स्टर्लिंग ने क्रीज पर सेट हो गए तो वे डॉसन पर भारी पड़ सकते हैं.