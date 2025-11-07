Fact Check: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में जल्दी आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में रोने लगे बाबर आज़म? जानिए वायरल दावें की सच्चाई

Fake Claim of Babar Azam Crying in Pakistan Dressing Room (Photo Credits: @Shahhoon1/X)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस समय अपने घर पर दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ तीन प्रारूपों की सीरीज खेल रहा है. दोनों टीमें पहले ही टेस्ट और टी20 सीरीज में भिड़ चुकी हैं. टेस्ट सीरीज ड्रॉ पर समाप्त हुई जबकि टी20 सीरीज में पाकिस्तान ने जीत हासिल की. यह पूरी सीरीज बेहद रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक रही है, जहां दोनों टीमों ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी है. यह सीरीज बाबर आज़म की टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए भी खास रही, जहां उन्होंने दिखाया कि वह अपने पारंपरिक अंदाज़ में भी टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं. फिलहाल पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं, और अब निर्णायक मुकाबले का इंतजार है जो सीरीज का विजेता तय करेगा. फैसलाबाद में पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

बाबर आज़म हाल के दिनों में लगातार विवादों और आलोचनाओं के घेरे में रहे हैं. उन्हें टी20 टीम से बाहर किया गया था और वे लंबे समय से वनडे और टेस्ट दोनों प्रारूपों में लय हासिल नहीं कर पा रहे हैं. हालांकि बाबर तीनों प्रारूपों में पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनकी खराब फॉर्म ने उन्हें दबाव में ला दिया है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले और दूसरे वनडे में भी वह सस्ते में आउट हो गए. बाबर का आखिरी वनडे शतक साल 2023 में नेपाल के खिलाफ आया था. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि बाबर आज़म आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में लौटकर फूट-फूट कर रो पड़े. वायरल तस्वीर में उन्हें सिर झुकाए बैठे देखा गया, जबकि टीम के एक सपोर्ट स्टाफ सदस्य उन्हें ढांढस बंधाते नजर आए.

बाबर आज़म के पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में रोने का झूठा दावा

You will be a sick person if you’re enjoying this photo of Babar Azam. I am gutted and I have literal tears flowing down my eyes. pic.twitter.com/Pm9gYSxr9F — M (@anngrypakiistan) November 6, 2025

फर्जी पोस्ट में दावा किया गया कि आउट होने के बाद बाबर आजम रो पड़े

Babar Azam crying in the dressing room after failing again...! 😢💔 But we still believe in you, our captain. You’ll rise again, stronger than ever! pic.twitter.com/tZ8IgD1itE — MJKhan (@mjkhanlovelypk1) November 6, 2025

बाबर आज़म के रोने का एक और फ़र्ज़ी दावा

Babar Azam was seen crying in the dressing room after his wicket, have you ever seen any player in cricket history cry after getting out. pic.twitter.com/a2wmrsC1pl

क्या बाबर आज़म पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका 2025 के दूसरे वनडे में आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में रो पड़े थे?

नहीं, बाबर आज़म पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे मैच में आउट होने के बाद रोते हुए नहीं देखे गए थे. वायरल हुई तस्वीर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फखर ज़मान की थी.

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में चोट लगने के बाद फखर जमान पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में रो पड़े

ज़मान चोट के कारण चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में ही बाहर हो गए थे और इसी वजह से वह ड्रेसिंग रूम में फूट-फूट कर रो पड़े. यह तस्वीर, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि रोते हुए बाबर आज़म थे, फ़र्ज़ी है.